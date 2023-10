El BNG de Culleredo ha anunciado que, junto con aspirantes a las oposiciones de Policía Local, acudirá al Consello Consultivo de Galicia para lograr la anulación de las bases del proceso selectivo. Los aspirantes a las oposiciones señalan que el tribunal previsto no es especialista ni tiene paridad de género y el secretario tendría que ser el municipal y no una persona que es eventual y que además no cumpliría el criterio de imparcialidad, según afirma el Bloque.