“É unha satisfacción que os nenos lean e veñan felices ao clube de lectura do colexio”

Un colexio público, rural, da montaña, que só ten 120 alumnos e que está situado no municipio de Curtis é o que tivo o mellor club de lectura escolar de España no curso 2022-2023. Así o decidiu o Ministerio de Educación e Formación Profesional despois de analizar todas as actividades e como se desenvolven nesta biblioteca que fundou a actual directora, María Xesús Barral, e que hoxe en día coordina a profesora de Relixión, Isabel Castiñeiras, xunto con outras tres persoas, conformando un equipo de cinco docentes para un club que conta con dezaoito participantes, alumnos de cuarto, quinto e sexto de Primaria.

“Por capacidade, non poden ser máis alumnos no club de lectura, somos un centro pequeno de só oito unidades, e temos unha lista de espera de oito escolares”, destacou a directora, que subliñou a “satisfacción” por obter este recoñecemento a nivel estatal, algo que non agardaban porque non crían facer nada especial para merecelo. Sen embargo, no pasado curso escolar xa conseguiron o segundo premio, polo que o traballo deste centro educativo xa contaba con moi boas expectativas.

“É unha satisfacción que os nenos lean e veñan felices ao club. Presentámonos sen pensar nunca que gañaríamos. Para nós a biblioteca é a nena bonita, é de onde parten todas as actividades do centro. Está en marcha desde o ano 2012. Os dous primeiros anos leveino eu e despois deixeino e agora ten unha coordinadora polas dificultades para compatibilizado coa labor de directora”, engadiu María Xesús Barral.

A actividade de club de lectura neste centro educativo é voluntaria e faise en horario non lectivo, de tres a catro da tarde, un luns de cada mes. Os cinco profesores que coordinan a actividade van de forma altruísta, collendo tempo do seu horario libre, e os nenos e nenas acoden porque realmente lles gusta ler.

Unha das cousas que valoraron os que estudaron as candidaturas presentadas foi a total integración da biblioteca no resto de actividades do colexio pero tamén do propio alumnado. “Inclúe todo tipo de profesores, de niveis e etapas educativas, e tamén distintas necesidades de educación, aquí cada un aprende sen présa e vai ao seu ritmo”, engadiu a directora do colexio.

Outra cousa que se valorou foi como este espazo da biblioteca é transformado ata converterse, literalmente, en un mundo propio. O ano pasado reconstruíron o mundo de Harry Potter, recreando dende a vestimenta ata os xogos. concursos e incluso os participantes recibiron as cartas invitándoos á escola de maxia de Hogwarts.

Neste centro educativo, ademais, son os nenos e non os maiores os que deciden as lecturas. Os docentes fixeron unha enquisa de que lecturas querían para este curso e quedaron sorprendidos porque non foi nada do que eles crían.

“Pediron Los Futbolísimos e O Diario de Greg. Os cartos do premio ímolos investir niso, en comprar toda a colección das dúas obras, xa as temos encargadas”, engadiu a directora.

Como complemento e premio a estas xornadas de “lectura, debate e lecer, dende a disciplina positiva”, segundo Barral, ao final organízase unha viaxe. “O ano pasado estiveron en Lugo nunha escape room de Harry Potter e este ano ímolos levar ao parque de multiaventura de Padrón. Temos tamén preparadas outras cousas pero son unha sorpresa”, afirmou a directora deste centro.

Tamén resultaron finalistas neste certame a nivel nacional outros centros educativos da comarca coruñesa: o colexio Emilia Pardo Bazán da Coruña (un terceiro), e o Vicente Otero Valcárcel de Carral (outro terceiro).