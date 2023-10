Jardincelas urge a actualizar los contratos a Cambre y Culleredo tras 11 años en precario

La empresa concesionaria de varios servicios municipales en los ayuntamientos de Cambre y Culleredo, Jardincelas, urge a ambos ayuntamientos a sacar a concurso los contratos, tras unos once años en precario en ambos municipios. La gerencia de la concesionaria denuncia que la realización de los trabajos sin actualizarse los contratos supone que los importes que recibe de las administraciones municipales se han quedado obsoletos y dificultan el equilibrio económico para pagar a una plantilla que, asegura, sí ha visto actualizado el IPC en sus nóminas. Además, el bloqueo de pagos en el Ayuntamiento de Cambre, que el Gobierno local achaca a la trabas de Intervención y Secretaría, han supuesto que la empresa lleve desde mayo sin cobrar “ninguna factura” de la administración cambresa. Este diario intentó ayer sin éxito contactar con el representante sindical de la plantilla.

La plantilla de Jardincelas se concentrará hoy ante las casas consistoriales de Cambre y Culleredo por los retrasos en el cobro de sus nóminas. A las 12.30 protestará ante el Ayuntamiento cambrés y a las 14.00, ante el cullerdense. La gerente de Jardincelas, María Iglesias, admite que las dificultades que atraviesa la empresa por los contratos en precario con Culleredo y Cambre y el tapón en los pagos en el segundo han llevado a la empresa a demorarse en los abonos. “Ellas cobran todos los meses, pero claro, cobran tarde, porque con el problema que tenemos, les pagamos una vez que cobramos de otros ayuntamientos para los que trabajamos. Según vamos cobrando les vamos pagando”, explica. “El último pago fue a finales de septiembre, la nómina de agosto. Fue el mes que más tarde pagamos”, admite la gerente.

La empresa se encarga del servicio de limpieza de edificios en Cambre, sin licitar desde 2012, apunta la responsable. En Culleredo, llevan los servicios de limpieza de edificios, limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines. El contrato de limpieza viaria, afirma, lleva sin licitarse “desde 2011 o 2012”, calcula. Las demoras en los pagos afectan a unos 22 empleados que trabajan en Cambre y a cerca de 50 entre los tres servicios que se prestan en Culleredo, precisa.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, y su equipo de Gobierno muestran su “apoyo total” a los trabajadores, “tanto a los adscritos a los servicios municipales como de otros concellos, que en los últimos meses vienen denunciando irregularidades en los pagos de las nóminas por parte de la empresa”. “El Concello lamenta que se haya llegado a esta situación y que en reiteradas ocasiones se alegara la falta de pago del Ayuntamiento como causa, cuando éste siempre ha abonado los trabajos ordinarios realizados por tal empresa como contratista municipal dentro de los plazos marcados por la ley”, asevera. “El retraso en el pago sólo puede achacarse a la gestión de la empresa”, sostiene. Y garantiza que plasmará en los nuevos pliegos “las obligaciones de subrogación de los trabajadores”.

El PP de Culleredo, que ha forzado un pleno extraordinario por estos contratos, ve “intolerable que trabajadores de Culleredo se puedan ver ahora en un ERTE por la incapacidad de un alcalde que no está ni se le espera”. La portavoz popular, Izaskun García Gorostizu, defiende que “si Rioboo no es capaz de solucionar este problema, actualizando los precios del servicio mientras no saca a licitación el contrato, sería un motivo de dimisión”. Este diario intentó sin éxito conocer la versión del Concello cambrés.