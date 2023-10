Jardincelas achaca el ERTE a 2 millones de pérdidas en contratos en Cambre y Culleredo

La empresa Jardincelas, concesionaria de tres servicios municipales en el ayuntamiento de Culleredo y uno en el de Cambre, estima en 2 millones de euros las pérdidas acumuladas en estos contratos tras años en precario, por “graves irregularidades” como no actualizarse los precios y modificarse condiciones contractuales de forma unilateral en Culleredo, y con el bloqueo de pagos en el Concello de Cambre, que lleva desde mayo sin pagar, asegura. Más de una treintena de trabajadores se concentraron este jueves ante los consistorios cambrés y cullerdense para denunciar reiterados retrasos en los abonos de sus nóminas y ante el ERTE previsto para los trabajadores en estos contratos, que suman 51. Y sentenciaron: “Jardincelas responsable, Concello culpable”.

La concesionaria sostiene que “estos contratos vencidos, no vigentes, de los cuales Jardincelas sigue realizando el servicio, no cubren los gastos necesarios para su cumplimiento (nóminas, materiales, combustibles…), lo que le causa a la empresa una pérdida mensual de 70.000 euros, con todos los servicios a realizar con precios que contumazmente se niega a actualizar la Administración local”. Sostiene que este desfase entre los ingresos y los costes motiva el ERTE, que prevé empezar a negociar el lunes, y los retrasos en los pagos de las nóminas que, apunta, sí se han incrementado de acuerdo a lo previsto en el convenio.

La empresa planea reducciones de jornada de entre un 10 y un 35% para los 51 operarios en los servicios que se prestan en Culleredo y Cambre. “Todos los operarios que van al ERTE son operarios adscritos a los contratos que están en precario, en estos dos ayuntamientos”, aclara la gerente, Rebecca Barbeito.

Más de una treintena de trabajadores protestaron con pancartas con el lema: “@s traballador@s cumprimos. A empresa non cumpre”. Y con carteles de denuncia de la situación, que rezaban “Isto é unha tortura. Non podo pagar as facturas” o apelaban a los concellos: “Culleredo, Cambre, vuestras limpiadoras pasan hambre”. Este diario ha intentado sin éxito contactar con la representación sindical de la plantilla.

La empresa asegura que ha pedido a responsables municipales en diversas ocasiones que se actualicen los contratos y los precios, desfasados, sin recibir respuesta. Solicita “que se proceda a la liquidación y abono de todas las prestaciones realizadas en los últimos cinco años, que deben ser objeto de indemnización para evitar no sólo el enriquecimiento injusto por parte de la administración local, sino para que esta empresa pueda soportar los costes de la ejecución de los contratos”.

El PP de Culleredo, que ha forzado un pleno extraordinario para analizar la situación de los tres servicios en precario que presta Jardincelas, exige a Rioboo “que deje de mirar para otro lado, reconozca los hechos y su responsabilidad en los mismos, indemnice a los perjudicados y licite los servicios de una vez por todas”.

Cambre afirma que prepara ya la contratación

El Gobierno local de Cambre muestra su “solidaridad y apoyo incondicional” a los trabajadores de Jardincelas y “al resto de empresas que se están viendo afectadas por la situación actual del Concello de Cambre”, en referencia al “bloqueo” que achaca a Intervención y Secretaría. Garantiza que “se está trabajando ya en la elaboración de los pliegos para sacar adelante un contrato que regule este servicio”, como trasladó la edila de Economía, Facenda e Recursos Humanos, María Pan, a representantes del comité de empresa. Culleredo, que también se solidarizó con la plantilla, desvinculó los atrasos y el ERTE de su gestión ya que, afirmó, paga dentro del plazo legal, y garantizó que los pliegos para contratar los servicios preverán la subrogación de los trabajadores, aunque sin concretar los plazos que estima para la licitación.