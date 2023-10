El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, deja de cobrar su salario del Concello hasta que se pueda pagar a los proveedores y a las entidades locales. El regidor ha suspendido de forma provisional el cobro de su nómina municipal por “vergüenza” ante los abonos pendientes que acumula el Ayuntamiento, más de cinco millones de euros, que Patiño achaca a un bloqueo de Intervención.

“Hasta que se solucione el pago a proveedores, asociaciones municipales, ANPA y clubes deportivos que cuenten con todos los informes técnicos pertinentes y toda la documentación en regla, en relación a las facturas informadas el pasado 29 de septiembre por Intervención, yo no cobraré la nómina”, asegura el regidor. “La situación que se está viviendo en el Concello de Cambre me está afectando personalmente y espero que esta decisión, consensuada con mi familia, sirva para tranquilizar, si es posible, a todos los afectados. Me da vergüenza que no se estén pagando facturas ni subvenciones y yo seguir cobrando la nómina municipal”, apunta Patiño. El alcalde garantiza, además, que trabajará sin descanso hasta “encontrar soluciones” y que, finalmente, “se hagan los pagos lo más rápidamente posible”.

El alcalde explica su decisión como “una acción de gobierno” que personifica “como cabeza visible de todo el gobierno”, para solidarizarse con los afectados. “Nunca perderé de vista que me debo a mis vecinos y vecinas así como a toda la gente que trabaja prestando servicios para este Concello”, asegura. “No voy a consentir que ninguno de mis compañeros adopte la misma decisión que he tomado yo”, avisa. Y asegura que el Ejecutivo municipal “está haciendo un esfuerzo incansable por conseguir soluciones para desbloquear la situación y poder devolver al Concello de Cambre la buena imagen que siempre ha tenido como institución”.

El alcalde explica su medida: “Quiero poder sentarme con los proveedores y asociaciones en igualdad de condiciones. No me podrán decir que no los entiendo porque a mí si que me pagan la nómina. Sé que muchos dirán que esto es simplemente un gesto, pero es un gesto que me sale de dentro y que, sin duda, me da algo de paz en estas semanas que están siendo muy complicadas para todos y todas”.

Patiño sitúa el origen de la situación en “una problemática que jamás se ha querido afrontar a nivel nacional”. Sostiene que “la Administración local, en general, arrastra graves problemas debido, sobre todo, a que la Administración pública no ha sabido adaptarse a la actual sociedad, con trámites administrativos tediosos y lentos que poco o nada son acordes con una sociedad que vive a una velocidad de vértigo”.

El alcalde critica que “las limitaciones en materia de contratación de personal están constriñendo a una Administración pública que no es capaz de ponerse al día e incorporar personal y perfiles profesionales muy necesarios hoy en día”. Sostiene que las tasas de reposición “impiden que concellos como Cambre puedan tener, ahora, más técnicos A1 en departamentos claves como Secretaría, Contratación o Intervención, que a día de hoy trabajan con técnicos A2, administrativos y auxiliares que no pueden hacer propuestas de resolución”. “Departamentos como el de informática, sin un ingeniero informático al frente o un departamento de Régimen Interior cuyo jefe tiene que ser compartido con Urbanismo”, lamenta y achaca a esta falta de personal el retraso en licitar los servicios en precario, como la limpieza de edificios que asume Jardincelas, que se aboca a un ERTE ante los impagos de Cambre y los precios desactualizados de Culleredo.