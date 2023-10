Abegondo advierte del “impacto innegable” de la subestación y exige paralizar el proyecto

“Es previsible que se conviertan en la infraestructura más elevada del término municipal, por lo que el impacto es innegable”, advierte el ingeniero agrónomo del Concello de Abegondo sobre los apoyos de hasta 80 metros de alto previstos para la línea de alta tensión que se tramita vinculada a la subestación de Folgoso. El Ayuntamiento abegondés recoge este y otros informes en las alegaciones contra el proyecto de Red Eléctrica Española (REE), que prevé aprobar en pleno este lunes y en las que defiende que el proceso ha vulnerado la legalidad, por lo que debe frenarse.

El Concello sostiene que la tramitación del proyecto “debe ser paralizada de inmediato en aras de la salvaguarda del principio de precaución”, dado que las iniciativas no se han sometido a evaluación ambiental, lo que “vulnera lo dispuesto en la ley de evaluación ambiental” y el “Derecho de la Unión Europea”, avisa el Ayuntamiento en las alegaciones. También contravienen “el Derecho europeo y el interno” la falta de exposición al público de los informes sectoriales, alega el Concello abegondés.

“El impacto visual afectará especialmente al campamento turístico de Beche”, ubicado “a menos de un kilómetro de las nuevas instalaciones y cuya existencia no ha tenido en cuenta la tramitación de los proyectos de REE”. “Dicho espacio ha sido promovido recientemente por el Concello de Abegondo con la ayuda financiera de la Xunta”, señala el documento de alegaciones.

El tramo del Camino Inglés a Santiago que discurre por el municipio abegondés sufrirá también el impacto de la subestación y las líneas de alta tensión asociadas, sostiene el texto. El impacto visual de las instalaciones proyectadas, denuncia Abegondo, compromete la “importante y creciente fuente de riqueza para las poblaciones que se ubican a lo largo” del Camino Inglés. Para proteger la ruta de peregrinación, solicita un informe a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta. “No parece de recibo que se pretendan ejecutar subestaciones eléctricas y líneas de transporte eléctrico en el ámbito visual dentro de dicho campo sin que se acometa la más mínima valoración al respecto. Y no solo carece de toda lógica, sino que además resulta contrario a la adhesión de España a diversos instrumentos internacionales de protección del paisaje”, alega el Concello abegondés.

El Ayuntamiento considera que la justificación del interés público de la subestación y las líneas eléctricas “resulta ser inexistente”. Un informe urbanístico del técnico municipal que se adjunta en las alegaciones recuerda que “si en su día se consideró que la localización en Abegondo de la subestación era idónea para garantizar el suministro a la ciudad de A Coruña atendiendo al Plan de Desenvolvemento da Rede de Transporte de Enerxía Eléctrica 2015-2020 y en el proyecto que tenemos sobre la mesa que está hecho en base al Plan de Desenvolvemento da Rede de Transporte de Enerxía Eléctrica 2021-2026 se dice que el objeto es el de facilitar el acceso a la red de transporte de la generación de energía renovable prevista en la zona, no tiene justificación en la actualidad la localización propuesta, ya que está muy apartada de los parques eólicos que están en tramitación en la actualidad”.

“Para más inri, en la solicitud hecha por la Consellería se indica que ‘la conexión de la subestación con la red de transporte se hará a través de las infraestruturas de transporte proyectadas de 400 kV, de entrada y salida de la subestación Abegondo de la línea Mesón do Vento-As Pontes de García Rodríguez’, por lo que la intención es la que nos expuso REE en su día, que es también llevar la energía a As Pontes de García Rodríguez. Estando tanto los eólicos como la central de As Pontes de García Rodríguez muy alejadas del concello de Abegondo”, señala el técnico.

Las alegaciones denuncian también “una fragmentación artificiosa de proyectos contraria al derecho interno y al derecho de la Unión Europea” si se prescinde “de una evaluación ambiental del conjunto y de los correspondientes estudios de efectos acumulativos y sinérgicos”. “La subestación frente a la que se alega, en definitiva, no puede ser considerada aisladamente desde el punto de vista ambiental al respecto de otros proyectos que se relacionan directamente con la misma, formando materialmente parte de un conjunto”, avisa el documento.

“La fragmentación de proyectos pretende en muchos casos —este parece ser uno de ellos— evitar una adecuada evaluación ambiental al ignorar los efectos sinérgicos causados por el conjunto de los proyectos sobre los hábitats, especies, paisajes, patrimonio, recursos y servicios ecosistémicos presentes en las áreas de desarrollo eólico abarcadas”, denuncian las alegaciones, que ven la fragmentación artificiosa una práctica singularmente perniciosa”.