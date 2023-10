La motera que conquistó el mundo

A sus 47 años, la motera y escritora Sonia Barbosa ha recorrido más de medio mundo en moto y publicado ocho libros sobre sus múltiples experiencias en la carretera. Italia, Grecia, Rusia, Ucrania, Kirguistán, Estados Unidos o Canadá son solo algunos de los países que esta conductora de autobús de profesión, pero aventurera de espíritu, ha atravesado de punta a punta. Barbosa presentó ayer en Cambre su último trabajo, Asturias, tierra de ensueño, en la sede de Amodiño Moto Group, en Os Campóns, y es que uno de los lugares más emblemáticos para esta natural de Portugal, asentada desde hace años en Avilés, es precisamente la tierra que la ha acogido, Asturias.

“Desde que era una niña me gustaba mucho escribir y a los 12 años me dije que algún día escribiría un libro, y ya llevo ocho”, cuenta Barbosa. El que ha presentado relata sus “rutas en moto por la Tierrina, las cuales han quedado reflejadas en el blog Explorando el Paraíso en moto”. “Pienso que lo digital va a desaparecer algún día, así que he decidido plasmar esas rutas en papel”, explica. El libro descubre algunas de los rincones más desconocidos de Asturias, como la cascada de Cioyo, en el occidente asturiano, o el museo Las Ayalgas de Silviella, localizado en el concejo de Belmonte de Miranda, donde el turista “viaja al pasado para visitar relojes, teléfonos, vehículos o motos antiguas en un muy buen estado de conservación”.

Después de la presentación, Barbosa, que se considera “mucho más de naturaleza que de ciudad”, ofreció una charla sobre su último viaje por Islandia. “Aquello es una obra de arte, la belleza de los paisajes es inmensa. Veía fotos y vídeos y me decía: ‘Tengo que ir a comprobar que esa belleza existe’, y no solo existe sino que es muchísimo más bonito de lo que había visto en vídeos”.

Pero, sin duda, el viaje que más la ha marcado ha sido la vuelta al mundo en moto en plena pandemia. “Fue la experiencia más dura de mi vida, porque hice 17.000 kilómetros en 39 días (34 de ellos en moto), atravesando Ucrania y Rusia”, indica Barbosa. “Mi moto se quedó en Rusia y se suponía que yo iba a volver a por ella, pero entonces estalló la guerra. Me costó mucho sacarla del país, pero al final logré llevarla a Vancouver para poder viajar a Nueva York”.

La proeza de circundar la Tierra no ha sido suficiente para Barbosa, que tiene “muchas ganas” de conocer Sudamérica, especialmente la Patagonia argentina. Un viaje del que sin duda saldrán un buen puñado de anécdotas y algún que otro libro gracias a su inseparable moto.