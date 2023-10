¿Por qué Cambre no paga?

Más de cinco millones de euros pendientes de pago han llevado al Concello de Cambre a cruzar una línea hasta ahora no rebasada y a romper ese pacto no escrito que dice que los funcionarios no se tocan. El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, compareció en rueda de prensa a finales del mes pasado para denunciar que un “bloqueo” de los departamentos municipales de Intervención y Secretaría mantiene paralizados los pagos a proveedores, trabajadores de servicios esenciales y personal del propio Ayuntamiento desde el pasado mes de junio. Trabajos extraordinarios sin justificar o gratificaciones que se han instalado, en contra de las normas, como pagos ordinarios son algunos de los motivos que las funcionarias esgrimen en sus reparos a los abonos que se acumulan en los cajones cambreses, que ya han cristalizado en denuncias al Concello, aseguró Patiño, y en paros y protestas por parte de la plantilla de la empresa de limpieza de edificios, Jardincelas, en precario desde 2012.

“Se comprueba la existencia de un devengo periódico de gratificaciones” del personal, avisa la Interventora, cuando estos pagos deberían tener carácter extraordinario, por lo que puso reparo suspensivo en la nómina de junio. La habilitada nacional advierte también de que “no se acredita el cumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo (37,5 horas)” y “no consta informe justificativo de la realización de servicios extraordinarios con expresión de las causas que los justifican y las fechas de realización”. Considera que los pagos por productividad tampoco se ajustan a lo normativo. Cambre acusa a la interventora y la secretaria de “bloquear” los pagos a los proveedores La funcionaria señala que “no consta que el pleno del Concello aprobase criterios de distribución de la cuantía global de las gratificaciones consignadas en el presupuesto general del ejercicio 2023”. Sobre esto último, un informe de Régimen Interior reconoce que “sí se observa un devengo periódico de gratificaciones en determinados funcionarios que infringía” la norma. Sostiene que las gratificaciones, que deben ser “por servicios extraordinarios” y no periódicas, “en determinados funcionarios, se han convertido en lo contrario, es decir, gratificaciones periódicas, constantes y mensuales, convirtiendo en ordinario lo que debe ser extraordinario y en habitual lo que debe ser excepcional”. El mismo técnico defiende que el complemento por productividad “debería estar adecuadamente motivado par ano caer en la arbitrariedad”. En los contratos de proveedores, la causa fundamental para poner reparos a los abonos es que las empresas llevan años en precario, por lo que el Concello debe sacar a concurso el servicio. Es el caso de empresas como Jardincelas. El Ejecutivo municipal achaca el retraso en sacar a concurso los contratos por la falta de personal y la dificultad para contratar de las administraciones municipales. El alcalde explicó que, para poder levantar el reparo y efectuar los pagos, necesita unos informes que no tiene aún y que el anterior interventor sí elaboraba. Jardincelas achaca el ERTE a 2 millones de pérdidas en contratos en Cambre y Culleredo Los grupos de la oposición prevén forzar un pleno extraordinario para abordar esta situación. Alternativa dos Veciños sostiene que algunos atrasos vienen de antes de que se incorporaran la secretaria y la interventora nuevas, que llevan en Cambre alrededor de un año y tres meses, respectivamente. El portavoz de la formación, Raúl Varela, recuerda que las ayudas a los estudios y a deportistas ya acumulaban demora desde hace unos dos años, como afeó varias veces la oposición.