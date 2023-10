Unanimidad en el pleno de Abegondo para exigir que se frene el proyecto de subestación

La Corporación municipal de Abegondo aprobó este lunes por unanimidad las alegaciones, elaboradas por una consultora por encargo del Concello, contra el proyecto de subestación y líneas eléctricas asociadas que promueve Red Eléctrica Española (REE) en el municipio. El partido del Gobierno local, el PP, y los dos de la oposición, PSOE y BNG, unieron sus votos en pleno para reclamar la paralización del proceso por considerar que vulnera la ley al haberse tramitado como una “fragmentación artificiosa” de “un conjunto” de instalaciones que no se ha sometido a evaluación ambiental. Además, alertan del “impacto innegable” y la afección visual y paisajística, que repercutirán en especial en el campamento turístico de Beche y en el tramo de Camino Inglés de Santiago que discurre por el ayuntamiento.

El alcalde, José Antonio Santiso, reiteró en pleno su rechazo a que se considere el proyecto “de utilidad pública”. Recordó, además, que el proyecto inicial, en el que se justificaba la ubicación del instalación para dar servicio a la ciudad de A Coruña, no prosperó, y rechazó que se mantenga ahora el emplazamiento en el término municipal cuando el propósito de ha variado y ahora se centra en “facilitar el acceso a la red de transporte de la generación de energía renovable prevista y llevar energía a As Pontes, “estando tanto los eólicos como la central de As Pontes de García Rodríguez muy alejados del ayuntamiento de Abegondo”, sostiene un informe anexo a las alegaciones. El punto ni siquiera suscitó debate entre los grupos y las reclamaciones se aprobaron por unanimidad.

El Gobierno local aprobó en solitario desestimar las alegaciones presentadas a la desafectación de los garajes y trasteros de O Adro y dar luz verde a la entrega en propiedad de estos a los propietarios que en su día se expropiaron para ejecutar en la parte superior una plaza pública. El proceso se inició en 2012 y se demoró por litigios con una afectada. Ahora, el Concello procede en ejecución de sentencia. El PSOE cuestionó la utilización de dinero público para “favorecer a particulares” y votó en contra y el BNG manifestó sus dudas con el proceso y se abstuvo.

Una moción del BNG para potenciar y preservar emplazamientos tumulares se aprobó con el apoyo del PSOE y la abstención del PP. Otra iniciativa nacionalista para mejorar la seguridad vial en la carretera provincial DP-103 se aprobó por unanimidad aunque con escepticismo de Santiso, que instó a PSOE y BNG a impulsar las obras en Diputación, donde sus partidos gobiernan juntos.