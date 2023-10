Hosteleros y comerciantes de Sada alertan de un aumento de robos y urgen más vigilancia

El incremento de robos en Sada, especialmente en horario nocturno, trae de cabeza a hosteleros y comerciantes del municipio, que reclaman más vigilancia para disuadir a los cacos. La forma de proceder es prácticamente la misma en todos los casos. Los ladrones fuerzan la cerradura o entran por una ventana y se llevan la recaudación de la caja o la máquina tragaperras.

“Van a razón de uno o dos por noche”, lamenta el responsable del bar La Esquinita, que sufrió un asalto hace unos días. Los ladrones no pudieron llevarse nada, porque por precaución, los responsables de este negocio habían vaciado la caja antes de cerrar.

La panadería situada enfrente de este local también sufrió un robo durante el verano, aunque los cacos tampoco lograron llevarse nada. “Dejamos la caja vacía, como no se llevasen la harina...”, bromeaba ayer la propietaria. Locales hosteleros de la zona del puerto y la cafetería de la Casa da Cultura también han sufrido allanamientos en los últimos meses. El bar de la Casa da Cultura, hasta en dos ocasiones.

El incremento de los robos propició ayer una reunión de hosteleros en La Terraza en la que acordaron formar una agrupación. Hay un punto en el que hay consenso: la necesidad de reforzar la seguridad en el municipio. Algunos de los hosteleros afectados por esta oleada de robos pone nombre a, al menos, uno de los supuestos asaltantes. “Lo han detenido varias veces, pero lo sueltan y vuelve otra vez”, se lamentaba ayer el responsable de uno de los locales de hostelería afectados.

Fuentes próximas a la investigación sospechan que detrás de varios de estos robos está un sadense con problemas con las drogas, aunque apuntan a la existencia de más de un asaltante en base a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de alguno de los locales.

El aumento de los robos se ha colado en el debate político de Sada. El grupo municipal del PP se ha reunido con los otros tres partidos de la oposición, Unidos por Sada, PSOE y BNG, para forzar un pleno extraordinario para abordar este asunto. A consulta de este diario, su portavoz, Esperanza Arias, avanza que Unidos por Sada y PSOE ya le han manifestado su apoyo a esta iniciativa y apela a la importancia de actuar “unidos de la mano” para “hacer frente a esta lacra que inquieta a familias y comerciantes desde hace ya mucho tiempo”.

La edil popular defiende que el objetivo de este pleno monográfico es recabar una serie de documentación “que contribuya a un análisis profundo y serio de la situación que se está viviendo y de los medios humanos y materiales de que se dispone”. “La idea es disponer de un tiempo para que todos los grupos aporten ideas y se pacten las medidas a poner en marcha”, explica Arias.

El alcalde de Sada, Benito Portela (Sadamaioría), admite carencias de efectivos de la Policía Local. Se trata, dice, de un problema crónico. “Es un servicio que lleva años siendo deficitario”, apunta. En la actualidad, solo dispone de seis agentes en la calle, dado que hay bajas, plazas vacantes, efectivos en período de formación en la academia o, en tres casos, adscritos a labores administrativas. Portela critica que el anterior Ejecutivo se negase a aprobar una modificación puntual de la RPT para readscribir a estos tres agentes y avanza su intención de elevar a pleno cuanto antes una Relación de Puestos actualizada para mitigar estas y otras carencias de la plantilla del Ayuntamiento.

Como medida a corto plazo, el Gobierno municipal ha mantenido una reunión con la Policía Local para solicitar a los agentes que propongan un cuadrante que permita cubrir turnos en la medida de lo posible con más horas y refuerzos. El cuerpo ha presentado un contencioso contra la denegación del pago de servicios extraordinarios por el anterior Ejecutivo.

La policía de Bergondo, “en cuadro”

Sada no es el único municipio de la comarca con escasez de agentes de la Policía Local. El ayuntamiento vecino, Bergondo, se resiente también de la falta de efectivos. Esta carencia ha llegado a pleno a instancias del BNG, que denuncia que actualmente solo hay un agente operativo de los cinco que forman el cuerpo. En la última sesión plenaria, el portavoz nacionalista, David Carro, instó al Ejecutivo municipal a aclarar las medidas que prevé adoptar para reforzar la plantilla, mermada por dos bajas y dos plazas vacantes. “Cada vez que puede, el personal se va a otros concellos o administraciones por las condiciones laborales, no solo económicas, sino también organizativas”, apunta el edil. El BNG afirma que desde hace tiempo siempre hay plazas pendientes de cubrir en este cuerpo y lamenta la falta de respuesta del Ejecutivo municipal, al que acusa de escudarse en la tasa de reposición: “La tasa de reposición no dice nada de mejorar las condiciones económicas y laborales”, advierte el concejal nacionalista.