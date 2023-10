“Pidieron lubina salvaje, pulpo, buen vino, y se fueron sin pagar”

Irse sin pagar la cuenta en los restaurantes se está haciendo tan frecuente como reservar y después no acudir al establecimiento. En el restaurante municipal Casa do Arxentino en Mera (Oleiros) han tenido dos casos en los últimos meses. La última ocasión, el pasado sábado 7 de octubre. “Era una pareja, de unos cincuenta. Pidieron lo mejor, una lubina salvaje entera, que yo les dije que les llegaba media. Pulpo, un buen vino, postre. Estaban en la terraza del local, que está un poco alejada, no se ve desde la barra. Él se levantó y se acercó a la barra a pedir cafés y se fue al baño y debió de ser cuando ella se marchó. Después él salió afuera de nuevo y desapareció. Allí quedó la cuenta sin pagar y los cafés intactos”, explicó ayer la profesional que lleva la gestión del restaurante, Olga García.

“Aún no he tenido tiempo, pero voy a ir a denunciarlo. Lo he compartido en redes sociales porque quiero alertar a otros hosteleros para que no les pase lo mismo”, añadió esta afectada, que explicó que también tuvo un caso similar este verano con “dos señoras de unos sesenta años que se levantaron y se fueron” sin abonar la cuenta. Olga García subrayó también que este verano ha habido mucha clientela en Mera pero, al igual que ha ocurrido en un gran número de localidades de España, ha tenido “muchísimos problemas por falta de personal” y ha perdido reservas al no encontrarlo, cuando los ingresos del verano “son el colchón para el invierno, sobre todo en Mera que en invierno no hay nadie”.