Moncho Valcarce, a vida do crego do pobo

Místico e revolucionario, crego e político, militante antifranquista e defensor dos labregos. Así foi Moncho Valcarce (A Coruña, 1935-1993), tamén coñecido como o cura das Encrobas pola súa participación no conflito do mesmo nome, no que os veciños da parroquia das Encrobas, en Cerceda, protestaron pola expropiación das súas terras para a instalación da central térmica de Meirama e a explotación das minas de lignito da zona.

Agora, a biblioteca municipal de Cerceda acolle unha exposición sobre a vida e obra deste crego díscolo na que 22 paneis percorren a súa traxectoria política e vital. A mostra poderase visitar de balde ata o 23 de outubro en horario de luns a venres de 16.00 a 21.00 horas e os sábados de 10.00 a 13.00. Para o presidente da Irmandade Moncho Valcarce —asociación organizadora do evento en colaboración co Concello de Cerceda—Xácome Santos, está é unha exposición que “recolle absolutamente todo: tanto a súa faceta persoal e humana, como a política e sindical”.

“Moncho procedía dunha familia pequeno burguesa da Coruña, polo tanto, non tiña por que meterse nesas leas nas que se meteu despois, porque tiña unha vida cómoda”, afirma Santos. “Sempre tivo un compromiso coas clases máis desfavorecidas, sobre todo cos labregos, e foi fundador de Comisións Labregas, o sindicato labrego galego; ao mesmo tempo, tamén traballou nos CALL que eran os Comités de Axuda á Loita Labrega”. Valcarce entendía que os campesiños debían organizarse, xa que, do contrario, sería “inútil todo o que fixeran”. “Por iso insistía moito en sindicarse”, indica Santos.

A outra dimensión vital de Valcarce, en íntima relación coa política, foi a relixiosa. Realizou os seus estudos de bacharelato no colexio dos xesuítas de Vigo e en 1963, con 28 anos, logo de pasar pola facultade de Dereito, decidiu ingresar no seminario de Santiago de Compostela, onde recibiu as primeiras ordes. Foi ordenado sacerdote en 1969 e comezou a exercer como tal en 1971, nas parroquias de Sésamo e Sueiro, no concello de Culleredo.

Axiña destacou polas peculiaridades dos seus oficios: daba a misa en galego, rexeitaba a vestimenta tradicional dos cregos e negábase a cobrar a paga de sacerdote así como as taxas polos servizos relixiosos, como os bautizos, funerais ou matrimonios. Estes feitos levárono a enfrontarse coa autoridade eclesiástica, que o acabou enviando a Salamanca en 1987 para a realización dun curso teolóxico na Universidade Pontificia. “Unha escusa para apartalo da política”, sinala Santos.

Valcarce foi detido por primeira vez polas súas actividades en 1974, cando participaba nunha xuntanza na adega propiedade dun antigo garda civil. Pasou tres días no cuartel e despois foi levado ao cárcere da Coruña. Este suceso provocou que se implicase máis a fondo nas estruturas políticas da época, chegando a militar na AN-PG (Asemblea Nacional-Popular Galega). Volveu ser detido en 1977 durante o punto álxido do conflito das Encrobas, logo de participar na dura confrontación que implicou aos veciños do lugar e a Garda Civil. A defensa que exerceu Valcarce en prol dos labregos levouno a ser coñecido en toda Galicia como o curas das Encrobas, un alcume que o acompañaría toda a vida.

“Foi un exemplo de compromiso, de loita e honestidade”, declara Santos. “El estaba comprometido cunha causa, coas clases máis desfavorecidas, e foi a por todo sen importarlle en absoluto as consecuencias que iso podería ter para a súa persoa”. Valcarce faleceu de cancro aos 57 anos de idade, mais o seu pensamento quedou recollido nun libro de memorias póstumo, Revolucionario e místico: Diario íntimo da doenza final, no que afronta a morte cunha total esperanza na outra vida: “A morte é a porta do Infinito; non é escuridade, é luz, non é condena, é amor”.