Los puestos de carnicería y pescadería del mercado municipal de Betanzos comenzaron este martes a vender en las galerías de Pintor Seijo Rubio. Los encargados de la frutería han optado finalmente por trasladarse a Valdoncel.

Las encargadas de los negocios de pescadería y carnicería se acostumbran ayer a su nueva ubicación en Seijo Rubio por motivo de las obras de rehabilitación del mercado de abastos, con un plazo de ejecución de 14 meses.

La responsable de la carnicería Chelo se mostraba relativamente satisfecha, aunque algo “agobiada”, confesaba con una sonrisa entre cliente y cliente. Ella, cuenta, llevaba 29 años en el mercado, aunque no teme que el traslado le haga perder clientes y que destaca que muchos de ellos viven en la zona nueva.

En la pescadería Laura y Chus llevaban ayer el cambio “regular”. Sus responsables echan en falta algunos servicios, como el de carga y descarga, todavía en trámite. “De momento no me encuentro, será falta de costumbre”, admite Chus, que llevaba “toda la vida” en el mercado, donde también trabajaron su madre o su abuela, y que no acaba de acomodarse a las nuevas instalaciones, que considera que no están del todo adaptadas para acoger una pescadería.