Una vecina del lugar de Castiñeira, en la parroquia de Soandres, ha presentado un recurso de alzada contra la consellería de Infraestruturas e Mobilidade ante la falta de paradas de bus escolar en la zona. “En Castiñeira tenemos parada de bus para la enseñanza primaria, pero lo que no se entiende es por qué no la hay para la enseñanza secundaria y tengo que llevar a mi hijo a una parada en la que no hay niños, cuando el bus pasa por delante de nuestra casa”, comenta Isabel Paz, vecina afectada por esta situación, quien afirma que hay otra familia en las mismas circunstancias. “No hay ni marquesina ni alumbrado público, creo que pedir una parada no es nada del otro mundo”, asegura Paz.