“Quizá no se entendió del todo nuestro trabajo y tenemos que mejorarlo”

La concejala socialista Ana Cedeira Zas acaba de asumir la nueva portavocía del grupo municipal del PSOE de Arteixo tras la dimisión a principios de esta semana de Patricia Boedo, quien abandonó el cargo debido a motivos personales. Cedeira se unió al PSOE en 2014 y es concejala por el mismo desde 2015. Anteriormente, había encabezado la Plataforma de Afectados por las Preferentes de A Coruña.

¿Le ha tomado por sorpresa la dimisión de Patricia Boedo?

No exactamente, sabía que ella tenía temas personales importantes. Ha intentado por todos los medios permanecer, pero hay cosas en la vida que a veces tienen prioridad. Nosotros no somos políticos profesionales, tenemos nuestros trabajos y familias y nos dedicamos a esto por afán de servicio público. Agradezco inmensamente a Patricia todo el trabajo realizado. Ella va a continuar en la ejecutiva local, por lo que seguiremos trabajando juntas por los vecinos de Arteixo.

¿Usted imaginaba que se podría convertir en la nueva portavoz?

Esta decisión siempre se toma en la ejecutiva y con reunión del grupo municipal. Mis compañeros han creído que yo era la persona idónea para la portavocía por tener más experiencia que los demás. Intentaré hacer este trabajo de la mejor manera posible. No era lo que yo esperaba en esta legislatura, pero las cosas surgen, esperemos que todo se calme y que no haya otros cambios. No se nos ha querido dar exclusividad y creemos que un concello como Arteixo, con un presupuesto de más de 70 millones, puede asumir que algunos concejales de la oposición tengan dedicación exclusiva.

¿Asume esta portavocía con el objetivo de abrir un nuevo camino en el PSOE o, por el contrario, seguirá la línea marcada por Boedo?

Seguiremos trabajando en la línea que ya teníamos elaborada. Tenemos un programa que llevamos a las municipales y que son la base de nuestras posiciones. No me planteo ningún tipo de cambio. En nuestro partido hay un organigrama y lo cumplimos a rajatabla.

¿Estaría dispuesta a presentarse como candidata a la Alcaldía?

No puedo decir nada al respecto. En nuestro partido no se pone a una persona a dedo, sino que hay primarias. Las que estén dispuestas a presentarse como candidatas tendrán que pasar por este proceso. Ahora mismo no me lo planteo.

¿Cómo interpreta los resultados del PSOE en Arteixo en las municipales del mayo? Perdieron dos concejales y más de 1.300 votos.

El PSOE decayó en las municipales a nivel nacional y supongo que esto también afectó a Arteixo. Quizá no se entendió del todo nuestro trabajo y tenemos que mejorarlo, sobre todo la comunicación. Pero es muy difícil llegar a todos los sitios cuando no tienes el tiempo suficiente y no se te da la oportunidad de que alguien de tu grupo pueda dedicarse solo a la política. Hemos recogido la valoración de los vecinos y la aceptamos y respetamos. Seguiremos trabajando, porque hay cosas muy duras que nos preocupan mucho a nosotros y a los vecinos que las sufren.

¿Entre esos temas que preocupan a los vecinos están la inseguridad o el trapicheo de drogas, ambos debatidos en el último pleno?

Ese trapicheo no es una cosa nueva, es de hace tiempo. No se da solucionado porque es complicado hacerlo. Lo que está claro es que el alcalde de Arteixo mintió en el último pleno, porque el número de efectivos que dijo que tenemos no se corresponde con la realidad. Pero hay muchos más problemas, como el del CIM (Centro de Atención a Muller) de Arteixo, porque tiene muy poco personal y atiende a más de 2.200 personas. Algunas usuarias se pusieron en contacto con nosotros, desesperadas porque ningún político del Partido Popular se ha puesto en contacto con ellas.