Os segredos da costa de Arteixo

O curioso destino da campá dun vapor inglés naufragado ante as illas Sisargas, a rechamante orixe dos topónimos da costa de Arteixo ou a historia, xa case esquecida, da conserveira da praia de Alba, da que hoxe en día aínda se poden ver algúns restos, son só algúns dos segredos que o escritor Xabier Maceiras revelou este sábado ante unha trintena de persoas nun roteiro literario que percorreu a costa arteixá dende a praia de Alba ata a de Barrañán. A actividade, liderada por Maceiras e o experto en toponimia Fernando Cabeza, foi organizada e financiada pola rede municipal de bibliotecas do Concello.

A andaina comezou lembrando a antiga conserveira Salgueiro, unha das primeiras industrias en instalarse na zona. “No espazo que actualmente ocupa o aparcadoiro da praia de Alba estaba a fábrica de conservas, que estivo operativa dende finais dos anos sesenta ata finais dos oitenta”, explica o escritor. “A fábrica ten unha parte positiva, porque deu traballo a moitas mulleres de Arteixo; pero tamén unha negativa, xa que medioambientalmente fixo unha gran desfeita”, conclúe. Maceiras non só explicou a historia da conserveira, senón que amosou algunhas fotografías inéditas que atopou no Arquivo do Reino de Galicia e que os participantes puideron contemplar en exclusiva.

A seguinte parada foi na punta do Paiolo, onde o outro guía do roteiro, o erudito Fernando Cabeza, expuxo a orixe deste curioso nome. Segundo Cabeza, Paiolo evolucionou dende Pelagio, nome persoal derivado do vocábulo grego pélagos, que significa “mar”, polo que Pelagio ven sendo “mariñeiro ou home de mar”. Este nome fíxose moi común na Idade Media —sobre todo no rural— a partires do martirio de San Pelayo no século X. De aí pasou á onomástica persoal galega como Paio, do que derivan paifoco, pailaroco, pailán e paiolo, termos que para os primeiros habitantes das cidades designaban despectivamente ao home da aldea.

Outra das curiosas historias que adornaron a andaina foi a da campá do Priam, un vapor inglés que naufragou no 1889 nas illas Sisargas, cando facía a ruta entre Inglaterra e Asia. Ata hai ben pouco pensábase que a campá desaparecera para sempre cos restos do naufraxio, pero o investigador camariñán Xosé Troiano atopouna no 2019 dando as badaladas na ermida de Santa Cristina, na parroquia de Berdoias, en Vimianzo. 130 anos despois, o misterio era resolto.

No camiño, Maceiras tamén fixo paradas puntuais para ler algúns textos do escritor Antón Castro nos que este rememora a costa de Arteixo. Sen dúbida, unha experiencia literaria e histórica única que moitos dos participantes estarían dispostos a repetir.