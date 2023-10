Ferrari pierde la demanda contra el dueño de un Ford tuneado como F430 Scuderia

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha eximido al propietario de un negocio de compraventa de vehículos de segunda mano ubicado en Arteixo de pagar 2.100.000 euros a Ferrari, que acusaba al dueño de explotar ilegítimamente los derechos de propiedad industrial de la marca al tunear un coche que aparentaba ser de la firma italiana. En la sentencia, el juez absuelve al acusado del delito contra la propiedad industrial que se le imputaba.

El magistrado considera probado que en los primeros días de octubre de 2018 el propietario del establecimiento compró un Ford Cougar, al que previamente personas desconocidas le habían realizado “diversas modificaciones”, con lo que se había logrado una “cierta apariencia para pasar por un Ferrari F430 Scuderia”. Estas alteraciones afectaban, según el juez, a “distintos elementos de la carrocería y del interior del automóvil”. Además, se habían instalado en lugares visibles del vehículo “emblemas y escudos con el nombre de Ferrari F430 Scuderia junto con “el caballo rampante característico” de la firma. Algunas de estas piezas pertenecían a otras marcas, como Valeo o Hella, “muy parecidas a las de Ferrari”; otras eran de fabricación artesanal.

“El acusado adquirió el vehículo con pleno conocimiento de que, en realidad, no se trataba de un Ferrari”, resalta el magistrado, que también señala que el dueño adquirió el Ford Cougar “con la intención de utilizarlo como vehículo de gerencia del establecimiento”. Varias fotografías del mismo fueron publicadas en la página web del negocio, así como en el perfil de Facebook de uno de los trabajadores, que comentaba lo siguiente: “Juguete recién llegado”. Además, el acusado colocó en los laterales del deportivo unas pegatinas con el nombre del local, con las que circuló hasta que el coche fue requisado por la Policía Local de Arteixo el 22 de octubre de 2018, ya que no tenía los permisos de circulación pertinentes y la matrícula no se correspondía con el modelo. Desde entonces, el bólido se encuentra cogiendo polvo en el depósito municipal del Concello. Su destino más probable, si nadie lo reclama, es que acabe desguazado y convertido en chatarra.

El parecido del Ford Cougar con el Ferrari F340 es solo “superficial”, dictamina el juez. “En un examen más profundo pronto se revela lo contrario”. Por ejemplo, el Ford lleva el motor delante, mientras que el Ferrari lo tiene detrás, lo cual se intentó disimular con una maqueta que imitaba el original. “Ni que decir tiene que tampoco el sonido del motor es comparable, de modo que —aun para los más profanos— son perfectamente distinguibles ambos vehículos”, subraya el magistrado. Los emblemas de imitación eran de “mala calidad” e incluso los colores de la bandera eran otros, que ni siquiera era la italiana, sino la chilena. También había piezas simuladas que no tenían la función que les era propia, como los retrovisores, “que no se plegaban”.

"Difícilmente resultaría creíble que supiese de modelos industriales de vehículos"

En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña rechaza que se haya probado la comisión de un delito de la propiedad industrial, ya que “difícilmente resultaría creíble” que el vendedor de coches usados “supiese ni una palabra de modelos o dibujos industriales de vehículos”. “No estamos ante un experto en la materia, eso es evidente”, asevera. No obstante, el magistrado reconoce que la conducta del acusado “probablemente no sea ejemplar desde la perspectiva del Derecho Mercantil” y que es un hecho probado que Ferrari en ningún momento autorizó “que los símbolos y elementos característicos de esta marca se instalaran en el vehículo, ni que fueran utilizados con fines publicitarios o comerciales del establecimiento”.

Sin embargo, el juez recalca en la resolución que “no cabe suponer, en primer lugar, que Ferrari registre todos y cada uno de sus modelos o dibujos industriales” ni que el acusado, “consciente de eso, haya acudido al registro y comprobado si el vehículo de su propiedad contenía objetos de ese modelo o dibujo”. Tampoco considera que la voluntad de dueño del negocio fuese utilizar el deportivo para vulnerar los derechos registrales de Ferrari. Además, el titular del juzgado destaca que el conocimiento del registro de la propiedad industrial por parte del acusado no se puede presumir, sino que “las acusaciones se han de probar”.

El tipo de delito que se imputa al acusado no solo exige el conocimiento de la propiedad industrial, sino que, además, “la posesión o utilización del vehículo ha de hacerse con fines industriales o comerciales”. El juez se pregunta si Ferrari “va a perder alguna venta de sus exclusivos vehículos por el hecho de que un vendedor de coches de segunda mano se pasee por Arteixo en un Ford Cougar que se parece a un Ferrari”. “¿De verdad que se está pretendiendo una condena a penas de prisión y que incluye, de manera añadida, el pago de no menos de 2.100.000 euros por el daño reputacional provocado por el acusado en la imagen de la marca?”, reflexiona el juez en la sentencia absolutoria. El fallo no es firme y contra él cabe presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña en el plazo de diez días.