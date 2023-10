“El ‘ballet’ me parece una práctica muy sana para el cuerpo si no pasas límites extremos”

Paula Quintas (Ourense, 1983) es bailarina, coreógrafa, alambrista circense, pedagoga y gestora cultural. Sus trabajos destacan por su estética del movimiento en constante diálogo con la expresividad corporal y audiovisual. Hoy presentará en el auditorio de Arteixo a las 20.00 horas el espectáculo de danza Nina Ninette, obra para todos los públicos que se inspira en el ballet triádico de la Bauhaus. Quintas actuará junto con su compañía Paula Quintas- Cía.

¿De qué trata la obra que representarán hoy?

Es un espectáculo escénico de danza para público familiar que se estrenó en marzo de 2021. Nina es el único personaje “terrenal” de la obra, mientras que el resto están inspirados en el ballet triádico de la Bauhaus, que es un ballet que se estrenó en 1921. Esta obra celebra su centenario. Nina descubre unas flores muy especiales que la llevan a descubrir un mundo fantástico, que está habitado por una serie de personajes mágicos y divertidos. Uno de ellos es una raíña y el otro un bufón, que está inspirado en las tres fases del ballet triádico: el negro, el amarillo y el rosa. Nina decide, llegado un momento, salir de ese mundo para volver a su casa, pero descubre que está atrapada en un laberinto del que es difícil salir.

¿Qué características tiene ese ballet triádico?

En la época de la Bauhaus alemana, en la que se relacionaba la pintura con la escultura y las artes del cuerpo, surge este ballet triádico. Se empezaron a investigar planteamientos derivados del ballet clásico y cómo los cuerpos podían moverse con una serie de volúmenes alrededor. Es un ballet “mecanizado”, donde los movimientos son más rígidos, geométricos.

Además de bailarina, usted también es pedagoga. ¿Cómo influye su visión de la educación a la hora de interpretar el baile?

Considero que es fundamental que los niños tengan un conocimiento del cuerpo desde el juego lúdico. Si queremos crear nuevo público y entender las artes del movimiento creo que hay que empezar desde la base. Relacionar la técnica, las cuestiones posturales y la creatividad. Trabajo mucho con objetos sensoriales para luego crear coreografías en la escuela que llevo, Danza Alfai, en Santiago.

¿Cree que es importante acercar la danza y el ballet a los niños?

Prefiero hablar de las artes del movimiento en general, porque yo hago un ballet muy creativo. No he entendido este ballet como algo decimonónico. El ballet me parece una práctica muy sana para el cuerpo, si no pasas límites extremos. El cuerpo es nuestra herramienta para expresarnos y relacionarnos.

Usted también tiene una faceta investigadora. En su tesis doctoral aborda la relación entre danza y circo contemporáneos. ¿Han ido siempre de la mano?

Personalmente creo que no, aunque esta es una investigación en la que aún no tengo conclusiones y no quiero concretar. Aunque sí creo que cada vez caminan más de la mano. No hay muchos estudios sobre el tema y por eso quise hacer la tesis en la Universidade de Vigo, en una universidad gallega, para que el trabajo se quedara aquí.