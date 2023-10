Esta mañana, a las 11.51 horas, se declaró un incendio en una vivienda unifamiliar de dos plantas en A Igrexa, parroquia de Adragonte, Paderne. Aunque no hubo que lamentar heridos, sí hubo múltiples daños materiales en el inmueble. Las casas vecinas no se vieron afectadas. Según Emerxencias Galicia, el fuego se produjo al incendiarse la campana extractora de la cocina, que quedó totalmente calcinada junto con la despensa. Aunque el fuego no llegó a extenderse por el resto de la vivienda, esta sí se vio afectada por el humo. Hasta el lugar se acercaron los bomberos de Betanzos tras recibir el aviso del 112,que también dio conocimiento del incendio a la Guardia Civil y a Protección Civil. En estos momentos, el fuego ya ha sido controlado y los bomberos están ventilando la casa a fin de expulsar todo el humo. Según el 112, este tipo de incendios se suelen producir por un descuido a la hora de cocinar. La acumulación de grasa en las campanas extractoras, algo bastante común, facilita que el fuego se extienda más rápido.