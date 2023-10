O BNG de Bergondo criticou que o Goberno local non consultase á oposición para elaborar o orzamento de 2024 pero a formación formulou propostas para aumentar partidas para fomento de emprego e emerxencia social, subir a cota polo servizo do comedor nas escolas unitarias e tamén a posibilidade de poñer en marcha un servizo de xantar na casa. Ademais propoñen a construción dun pump track (circuíto para bicicleta ou patíns) e a renovación da pista polideportiva de Cortiñán. Recorda tamén vellas demandas como unha escola municipal de música, un programa estable para mozos ou crear un observatorio de aves no Xuncal.