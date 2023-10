“En 2015, cuando llegamos [UxC] preguntamos a Intervención y Secretaría qué pasaba con los contratos en precario. Si paramos la actividad municipal y nos ponemos a actualizar los contratos que ya venían de Gobiernos anteriores del PP y del PSOE, en 2019 no nos votaba nadie porque no podíamos hacer los proyectos del programa electoral, evidentemente. Hicimos la biblioteca central, Meixigo tiene una Casa do Pobo, hicimos un campo en Lema... No se podía hacer con los medios humanos que había”, aseguró ayer el alcalde, Óscar García Patiño, en la intervención con la que cerró el pleno extraordinario forzado por la oposición por el “bloqueo” de pagos. El Concello adeuda más de 5 millones, que el Gobierno local achacó el mes pasado, en rueda de prensa, a los cambios de interventora y secretaria. La oposición afeó que “cargue” contra las funcionarias. “Cinco millones no se acumulan de un día para otro”, afirmó el PP.

Los grupos criticaron al Gobierno local por “cargar las tintas contra la secretaria y la interventora”, llegadas al Ayuntamiento cambrés hace cerca de un año y unos pocos meses, respectivamente, cuando “hay muchos contratos de servicios básicos, por no decir todos, que llevan años en precario”, criticó el portavoz de Alternativa dos Veciños. La concejala de Economía, Hacienda y Régimen Interior, María Pan, que intervino en nombre del Ejecutivo municipal salvo para el cierre de sesión, que asumió el alcalde, defendió que la acumulación de pagos pendientes se debe tanto a un “cambio de criterio” de las habilitadas nacionales con respecto a quienes antes ocuparon sus puestos y a una “falta de personal” que, aseguró, el Gobierno local trabaja para solucionar, en coordinación con los funcionarios. “No hubo instrucciones. No nos negamos a cambios, simplemente hay que trabajar con criterios de eficiencia y eficacia y por el interés general. Espero que en esa senda de trabajo nos volvamos a encontrar todos y rememos todos”, sostuvo. Pan citó como primer ejemplo de los servicios afectados la Policía Local. “Hubo lapsus de tiempo sin patrullas, poniendo en riesgo la seguridad”, aseguró. El portavoz del BNG, Dani Carballada, recordó que el sistema de pago de las horas extra a la Policía Local ha derivado en una denuncia de la Fiscalía Provincial ante el juzgado por presunta prevaricación y malversación, con Patiño y Pan como “personas sospechosas”. Pan desgranó los motivos que aducen las habilitadas nacionales para la disconformidad sobre varios pagos y aseguró que, desde un informe de la interventora del mes pasado, se han abonado 339.769,54 euros en facturas pendientes. Admitió que abonos por más de dos millones de euros no se informaron por Intervención porque no estaban conformados por los correspondientes departamentos. Otros se rechazaron por servicios sin contrato o con contratos caducados, precisó. La portavoz del PP, Diana Piñeiro, criticó que el Gobierno responsabilice a las habilitadas del bloqueo “de nada más y nada menos que cinco millones”. “No se acumulan de un día para otro. Se acumulan por una gestión nefasta, total de diligencia y proceder irregular”, defendió.