El parque de bomberos de Arteixo ha cerrado de nuevo al no poder reunir el número de efectivos mínimo que marca la ley. La baja de un compañero ha obligado a cerrar el centro comarcal, ya que debe haber al menos tres trabajadores de guardia. Los dos bomberos que continuaban en Arteixo han sido trasladados al parque de Betanzos para reforzar su ámbito de actuación. En estos momentos, los bomberos de Betanzos se han desplazado hasta el polígono de Os Capelos, en Carral (una zona que cubre Arteixo) para resolver una incidencia por unas chapas desprendidas en una de las naves industriales. El parque permanecerá cerrado al menos hasta las 21.00 horas de hoy. El cierre se produce en plena ciclogénesis explosiva, que ya dejado más de medio millar de incidencias.

"Se está dejando la zona de Betanzos descubierta, sin contar la nuestra", señala el representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y trabajador en el parque de Arteixo, Adrián Fernández. "Hoy vas a trabajar y no sabes si te quedas en tu parque, si te mandan a otro distinto, si vas tú solo..." Fernández también critica la organización del servicio, porque "no se entienden entre ellos". "Ahora que está tan de moda lo de los riesgos psicosociales... estos son los que estamos sufriendo todos los compañeros, no solamente los de Arteixo, sino también los de Betanzos cuando se desplazan a nuestro parque".

Desde que se inició en junio la huelga de bomberos comarcales, la situación, lejos de resolverse, ha ido enconando tanto la posición de los trabajadores como la del Consorcio provincial. Según fuentes de este último, responsable de los parques y participado a partes iguales por Xunta y Diputación, desde el inicio de la huelga hay 43 bomberos de baja de los 174 de la provincia y un 40% de absentismo laboral. Por su lado, los bomberos reivindican unas condiciones de trabajo "dignas" y que se cree un convenio colectivo único para toda Galicia.