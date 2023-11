El coruñés Álvaro Carro, que con 19 años cursa segundo de grado superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica en la Universidade Laboral de Culleredo, obtuvo la medalla de oro en la especialidad de Fontanería y Calefacción dentro del séptimo Campeonato Galego de Formación Profesional Galiciaskills 2023, celebrado en Silleda hace unos días. Carro, que acudió con otros dos compañeros, Pablo Veiras y José Ángel Bruzos, podrá participar gracias a este resultado en el Campeonato Nacional de Formación Profesional, que se celebrará en 2024 en Madrid.

¿Qué tal te encuentras?

Ha sido una lluvia de emociones. Presión, alegría, felicidad...

¿Por qué estudias esta rama?

La escogí porque me llevaba a la carrera de energía eléctrica. Siempre he sido muy manitas porque de niño me enseñaba mi abuelo a montar cosas. El premio más importante para mí ha sido la alegría de mi abuela cuando gané. Mi abuelo falleció ya. En cuanto acabé la prueba llamé a mi abuela y estaba súper contenta, me dijo que le recordaba a mi abuelo cuando me veía montando cosas.

Este campeonato son dos días seguidos de pruebas prácticas. ¿Ha sido duro?

Se trataba de realizar la instalación de un desagüe, con un lavabo y un plato de ducha, radiadores con soldadura de cobre, instalación de bombas y sus diferentes partes. Es una prueba muy completa, estoy lleno de agujetas. El plato de ducha, sobre todo, pesaba muchísimo. Fueron dos días, toda la mañana y la tarde, levantándonos a las 6.45, para después coger un autobús que tardaba cincuenta minutos en llegar al lugar de las pruebas. Estuvimos totalmente incomunicados, sin móvil.

¿Hubo nervios?

Tuve un problema durante la prueba: me di cuenta de que tenía que mejorar la instalación así que paré, me puse a pensar, ordené y me puse a hacerlo de nuevo, dándole velocidad, y logré pillar a mis compañeros que iban más adelantados.

¿Cómo te ves en el futuro?

Quiero completar esta rama de Eficiencia Energética con la carrera, es un camino para saber más. Me he dado cuenta de que me gusta mucho la rama de energía eléctrica.

Sobre todo ahora, que está tan cara la factura de la luz.

Es que lo que estudio va de eso, de reducir el coste energético. Tiene mucho futuro.

¿Te dijeron que estudiaras una carrera en lugar de una FP? Todos menos mi madre, que me conoce y me animó. La FP tiene muchas salidas. En segundo ya recibes ofertas de empresas. En FP ves la realidad del trabajo, ya sales formado.Ahora, a ganar la competición nacional, para optar a la europea y después a la mundial.

Va a ser más intenso en Madrid. Tengo que entrenar más los tiempos.