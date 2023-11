“La magia en directo no tiene nada que ver con la que ves a través de la televisión”

Joshua Kenneth (A Coruña, 1995) quedó hechizado por un espectáculo del legendario mago Antón cuando tenía tan solo 11 años. A partir de entonces, este coruñés de madre gallega y padre británico —él mismo se define como un “guiri galego”— tuvo claro que lo suyo era la magia y que dedicaría su vida a levantar miradas de asombro entre el público. Hoy actuará en el Auditorio de Arteixo a las 20.30 horas con la función Degustación de imposibles, un show que juega con las pompas de jabón, los pañuelos de seda o las sombras chinas, y que le ha valido el segundo premio del Congreso Nacional de Magia.

¿Con qué se encontrará la gente que asista al espectáculo?

Este es un show familiar en el que hay mucha participación del público. Hay magia de todo tipo e intento tocar todas las ramas. En esta selección la realidad se distorsiona con impactantes elementos visuales y poéticos. Mezclo un poco el asombro, el humor y el misterio. También se habla un poco de la historia del ilusionismo.

¿Qué es lo que le llevó a querer dedicarse a la magia?

Esto fue por el mago Antón. Lo vi en A Coruña en 2006 y desde entonces me quedé prendado de este arte del imposible. Empezó como un hobby y acabó siendo una profesión y un modo de vida.

¿Qué pensaron sus padres cuando les dijo que quería dedicarse a la magia?

Ellos siempre me han apoyado, por suerte. Es cierto que han intentado inculcarme el que tuviera un plan B, pero yo opino que cuando quieres hacer algo vas a poder vivir de ello si eres bueno.

¿Cuál fue el primer truco que aprendió y cual ha sido el último?

Mi familia es inglesa y el primer juego de magia me lo compraron mis tíos en la plaza de Covent Garden de Londres. Recuerdo que eran unas cuerdas de distintos tamaños que al final se hacían todas iguales. El último es el que voy a mostrar hoy, que ha ganado un par de premios. Los magos hacemos todos los años un congreso nacional en el que hay un concurso. Me llevé el segundo premio en magia general con el número de las pompas que voy a hacer en Arteixo. Es mi juego más personal. Cuido mucho ese aspecto, porque son juegos que estoy casi seguro que nadie ha visto.

¿Le han ayudado a impulsar su carrera estos premios?

Sí, por supuesto. En 2022 obtuve el premio a mejor mago de Portugal en el congreso de Magic Valongo y el premio Frakson del Círculo Mágico de Madrid. Pero el que me ha abierto más puertas es el premio nacional. Ahora viajo por toda España con el número de Degustación de Imposibles.

¿Se ha planteado presentarse a algún concurso televisivo de talentos para alcanzar una mayor visibilidad?

No, ahí tengo una opinión bastante sólida, la magia mola más verla en directo. Es cierto que la tele puede darte más exposición, pero no es el formato que más me llama. La magia en directo no tiene nada que ver con la que ves a través de la televisión. Cuando ves y sientes en directo la potencia mágica no hay color. En la tele puede haber trucos de cámara y que te creas cualquier cosa. Cuando ves una peli de ficción en la televisión no te preguntas, por ejemplo, cómo ha saltado tan alto tal o cual superhéroe, o cómo puede caminar por las paredes. Asumes que ya hay una edición detrás, con la magia pasa algo similar.

Además de dedicarse al espectáculo, ha abierto hace poco una escuela de magia con sus colegas Kiko Pastur y Marcos Waldemar.

Sí, se llama La llave encantada. Es una tienda de magia donde vendemos artículos de ilusionismo, pero sobre todo es una escuela, la única de A Coruña. Empezamos ya la semana que viene las clases con unos 25 alumnos.