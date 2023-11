La Valedora do Pobo insta al Concello de A Laracha a realizar las actuaciones administrativas “que correspondan” a fin de constatar si las actividades realizadas en una carnicería de Paiosaco está provocando “olores, vibraciones y calor” en una vivienda situada encima del local. En su informe anual, la Valedora le recuerda al Concello sus “deberes legales” a la hora de adoptar las medidas que fuesen necesarias para atajar el problema.

Según el informe, el 28 de noviembre de 2021 la vecina afectada dirigió una queja a la Valedora en la que manifestaba que no había recibido contestación por parte del Concello ante sus solicitudes para que se le proporcionara la documentación que acreditase que el Ayuntamiento había realizado las pruebas de estanquidad en el conducto de salida de gases del negocio. Además de vibraciones, calor en el suelo de la vivienda y olor a comida y gas, la afectada también reportaba ruidos de maquinaria. El Concello realizó una única medición de ruidos, que no se pudieron achacar a las actividades del local. No consta, según la Valedora, ninguna otra evaluación para comprobar si el resto de afirmaciones de la vecina eran ciertas.

Fuentes cercanas al Concello señalan que se recibieron varias denuncias de la vecina y que esta acudió entre cinco y siete veces a la Valedora do Pobo. El Ayuntamiento asegura que contestó a algunos de los informes de la Valedora, pero desconoce si hubo respuesta al documento que aparece en el informe anual. Según estas mismas fuentes, el conflicto viene de tiempo atrás, “desde hace por lo menos dos años”. Apuntan que ahora la salida de humos del local es exterior (anteriormente era comunitaria) por lo que “cumple con la normativa”.