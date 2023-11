Las Casas do Pobo de Iñás inició ayer uno los cursos de alfabetización digital para mayores de 60 años que organiza el Concello para personas empadronadas en el municipio. Estos talleres se llevan a cabo durante el año en diferentes instalaciones municipales y tienen por objetivo instruir a las personas de esta edad en el uso del teléfono móvil y de sus principales aplicaciones con el fin de que no queden marginadas en el manejo de las nuevas tecnologías con respecto al resto de la población y que no sean víctimas de las estafas que se cometen a través de ellas.