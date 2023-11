Cuarta jornada del juicio por el crimen de Oza-Cesuras. Este martes fue el turno de los trabajadores de la empresa de mensajería en la que trabajaban el marido de la víctima y la mujer del acusado. Sus compañeros de trabajo declararon que en los meses previos al asesinato de Cristina N.T. el ambiente en el trabajo era “tenso” por el deterioro de la relación entre el marido de la fallecida y la esposa del supuesto asesino.

Ella se sentía “desplazada” y especialmente “dolida” con el esposo de la víctima tras haberse enfriado su relación a raíz de que sus respectivas parejas supieran de la relación estrecha, incluso íntima, que mantenían vía whataspp, contó una compañera: “Me hablaba con nostalgia de él, como si tuviese una obsesión porque se acabase la relación”, relató. Según la versión de esta testigo, los mozos de almacén del turno de tarde le hacían el vacío. “No querían trabajar con ella” a pesar de que “realizaba correctamente” su labor, apuntó.

La situación se tensó hasta el punto de que la mujer del acusado presentó una denuncia por acoso y poco después se cogió una baja por ansiedad. Su marido, refirió la testigo, estaba”preocupado” por esta situación: “Decía que al final tendrían que tomar medidas, pero no era una amenaza. Me dio las gracias por ser buena compañera”, relató.

Otros testigos refieren un tono más amenazante. Un mozo de almacén relató que el imputado por el crimen se pasó en noviembre de 2020 por la empresa a recoger la lotería y oyó cómo le decía a alguien que “tomaría medidas cuando acabaran ciertas causas”. “Estaba un poco enfadado”, recuerda.

Un guarda de seguridad va más allá y dice que recuerda que una madrugada de finales de 2020, alrededor de las seis de la mañana, el supuesto asesino llegó a la empresa “enfurecido”. “Vino por una chaqueta. Se quejó del trato con respecto a su mujer y dijo que la cosa no iba a quedar así”, relató este testigo, que dejó reflejado el incidente en su parte. A consultas del abogado del encausado, este trabajador confirmó que sí que había hecho constar en el parte que el hombre legó “enfurecido” aunque matizó a renglón seguido que también puso que fue “suave”.

El relato de este testigo es muy similar al de un mozo de almacén que recuerda que el acusado y su mujer, que ya estaba de baja, se presentaron de madrugada en la empresa, sobre las seis, a por la lotería. “Me acuerdo que él dijo ‘esto no va a quedar así’”, recordó y añadió: “Lo dijo como con resquemor. Ella se puso a llorar y me dio un abrazo”.

La pistola, de mano en mano

Varias personas testificaron en el juicio para arrojar luz sobre cómo acabó el arma del crimen, una pistola propiedad de un policía nacional jubilado, en manos del homicida. Este agente retirado declaró que se había quedado el arma, que estaba inutilizada, como “recuerdo”. Su nieto, que vivía con él, admitió en el juicio que se la llevó a escondidas y la cambió “por unos porros”. El joven que se quedó con el arma declaró que el revólver había permanecido un tiempo en su casa como un “juguete” y que finalmente fue arrojado por su familia a “un contenedor” junto con otras muchas pertenencias tras abandonar a las prisas la vivienda por un proceso de desahucio.

Su hermana lo confirmó. “Tiré con todo porque teníamos poco tiempo, lo dejamos en los cubos de la calle Barcelona”, contó. A consulta de la defensa, esta mujer dijo que en la zona los conocían como “los Barrules” y que ahora vivían en Meicende. El abogado del acusado recordó que en esta localidad está el narcopiso en el que su representado declaró haber coincidido con El Portu, “compinche” en anteriores robos y al que acusa del crimen. La mujer negó conocer a esta persona.

Testimonio del padre de la víctima

El juzgado tomó también ayer declaración al padre de la víctima. El día del crimen había pasado con su pareja a las cinco de la tarde a recoger a su nieto porque Cristina estaba recién operada, cansada y todavía dolorida. Se llevaron al pequeño de paseo y regresaron sobre de las siete de la tarde. Cuando llegaron a la casa vieron una ambulancia y patrullas de la Guardia Civil.

“Me la encontré tirada en el suelo en un charco de sangre. No concebía lo que estaba viendo. Me abalancé sobre ella y le dije ‘Cristina, ¿pero qué haces ahí? , levántate que te va a coger el frío’. La toqué y noté algo raro. Vi a una sanitaria con las palas de reanimación y le dije ‘¡dale, dale, dale ya que se nos va!’ y me dijo: ‘señor, no puedo hacer nada, está muerta”, relató.

El padre de Cristina N. T. admitió que pudo mover el cuerpo de su hija o pisarle la pernera del pijama sin darse cuenta. Sobre la relación de su yerno con la mujer del detenido, admite que tuvo conocimiento por su hija, pero que Cristina no le había dado excesiva importancia y que tiempo después le había dicho que el asunto ya estaba “solucionado”. Confirmó que se lo había contado a su pareja, coordinadora en la empresa de paquetería, pero sin darle trascendencia. “Ahí quedó”, apuntó.