El Concello asegura ahora que el plan general estará listo en 2028 “si se cumplen los plazos”

El Concello de Arteixo, a través del concejal de Urbanismo, Alberto Castro, asegura que para 2027, o quizá 2028, habrá, por fin, un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un documento que toda la Corporación considera imprescindible para garantizar un crecimiento urbanístico ordenado en el municipio. “Estamos con el informe de necesidad. Este mes irían los pliegos de cláusulas técnicas al pleno para aprobarlos, pero no pueden ir porque el Jefe de Servicio, que es el que los estaba elaborando, está de baja”, explica Castro. “Tenemos que posponerlo al pleno de diciembre”.

Según el concejal, el Concello se encuentra ya en la fase de contratación del plan general. “La idea es que en los seis primeros meses de 2024 tengamos un equipo redactor trabajando en el plan. Si se cumplen los plazos, debería estar desarrollado en tres años y medio o cuatro”, indica. Castro también subraya que el proyecto esta “muy avanzado” en algunos aspectos, aunque en otros se encuentra en un estado “muy precario”.

Varios años de estimaciones caídas en saco roto

Las estimaciones que el concejal de Urbanismo ha hecho en los últimos años sobre el plan general han caído en saco roto. Tras seis años de trámites administrativos para anular el precedente contrato de redacción del PXOM —suscrito por el Gobierno local de aquel entonces (un bipartito formado por el PSOE y Terra Galega)— Castro aseguró en 2021 que el plan tendría vida durante la anterior legislatura, “sobre todo la parte ambiental”, que iba a a “quedar resuelta”. En 2022 expresó que era “posible” que el trámite quedase completado antes de las pasadas elecciones municipales de mayo. A noviembre de 2023, el nuevo plazo para comenzar la redacción del proyecto son los primeros meses del año que viene.

Ya han pasado casi trece años desde que el alcalde, Carlos Calvelo, afirmó en la campaña electoral de 2011, cuando aún no había ocupado el cargo: “Si Carlos Calvelo tiene la mayoría y no se aprueba un plan general no se presentará a las siguientes municipales”. Cuatro mandatos y más de una década después, estas palabras aún no se han cumplido.

En relación con el plan general, el Ayuntamiento ha decidido recientemente asumir de forma directa la ejecución de 21 sectores urbanísticos (también conocidos como unidades de actuación) pendientes de desarrollar desde 1995, año en el que, en ausencia de un plan general, el Concello redactó unas normas subsidiarias sustitutorias. Estos sectores afectan a los núcleos urbanos de Arteixo, Meicende, Pastoriza y Vilarrodís.

La decisión del Concello ha sido criticada ampliamente por la oposición. La portavoz del PSOE, Ana Cedeira, declara no estar en contra de que se desarrollen unidades de actuación que, en algunos casos, “dan salida a zonas urbanas muy complicadas”, pero considera que se trata de una “ocurrencia del concejal de Urbanismo”. Por su parte, el BNG valora que “querer sacar adelante estas unidades de actuación no obedece al sentido común”. El portavoz nacionalista, Xurxo Couto, se pregunta “a qué se debe esta celeridad por desarrollar ahora las unidades, después de casi 30 años”. Desde Alternativa dos Veciños apuntan a que las normas subsidiarias están “obsoletas” y que la elaboración del PXOM es “urgente”. Sin embargo, Castro ratifica que estas siguen siendo “completamente válidas”. “Quizá en alguna haya que hacer algún tipo de reforma, pero escasamente. Son más detalles de maquillaje”, declara.