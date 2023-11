El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, participaron ayer en la presentación de varias actuaciones turísticas desarrolladas por la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo en la sede de la entidad, donde se refirieron al papel de estas iniciativas “para avanzar en la diversificación del destino Galicia”. Merelles destacó el “buen ritmo y la planificación” del Plan de Sostibilidade Turística das Mariñas Coruñesas, una de las 10 estrategias turísticas en destino incluidas en el Plan Territorial do Litoral diseñado por la Xunta con fondos europeos Next Generation. Con una inversión de 1,5 millones de euros, la Reserva “está sabiendo gestionar y organizar las acciones previstas para reforzarse como destino de ecoturismo familiar de referencia, accesible e inclusivo”, apuntó en el acto, junto al presidente de la Reserva, José Antonio Santiso, y al gerente del plan de turismo, Diego López.

Estructurado en cuatro ejes y con acciones a desarrollar en los 17 municipios de As Mariñas, el Plan de Sustentabilidade Turística en Destino se centra en la transición verde y sustentable, la eficiencia energética, la transición digital y la competitividad, apunta la Xunta. “Busca posicionar As Mariñas como destino de ecoturismo que reduce y neutraliza su huella de carbono y dinamiza el turismo generando nuevos productos que aprovechen los recursos endógenos, en muchos casos con una gestión respetuosa”, describe.