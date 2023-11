Dos empresas con igual domicilio, teléfono y representante optan a una obra en Cambre

Las dos únicas concursantes que han presentado ofertas para optar la obra de mejora de la accesibilidad y seguridad peatonal en las aceras de la AC-214 y calle Carballo, de Cambre, han remitido documentos con el mismo estilo, la misma tipografía y el mismo número de páginas y declaran idéntico domicilio, número de teléfono y representante. El Ayuntamiento cambrés ha dado un plazo de audiencia de diez días hábiles a las concursantes para que pudiesen alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimasen oportunos en aras de garantizar que las ofertas “no fueron presentadas por el mismo operador económico, habida cuenta de que los indicios existentes”, acordó la mesa de contratación, en atención a un informe de la Secretaría municipal.

Los dos licitadores presentaron sus respectivas ofertas el mismo día, el 29 de agosto de 2023, y con 38 minutos de diferencia: la primera, a las 14.35, y la segunda, a las 15.13. En la documentación presentada por una de ellas, se hace referencia en una de las páginas a otra empresa donde debería figurar el nombre de la licitadora.

La secretaria advierte en su informe de que “existen elementos objetivos para apreciar que las dos ofertas que constan en el expediente fueron presentadas por un mismo operador económico”. Avisa que “la concurrencia, en la condición de licitadoras, de varias empresas que presenten vínculos entre sí a un mismo procedimiento de adjudicación de un contrato no se encuentra, a priori, vedada por la legislación vigente”, pero “la preservación de los principios de transparencia e igualdad de trato entre los licitadores impide la convalidación de prácticas que puedan dar lugar al falseamiento de la competencia”. La habilitada nacional instó a examinar los aspectos sospechosos de la documentación para “garantizar que en este procedimiento de contratación se cumple con los principios de libre concurrencia, no discriminación, igualdad de trato y eficiencia del gasto” e impedir que se vulnere la ley que dicta que cada licitador no podrá presentar más de una propuesta.

El Ayuntamiento ha fijado una nueva sesión de la mesa de contratación para este lunes. La obra salió a a concurso con un presupuesto de 53.706 euros (IVA incluido). Los trabajos buscan mejorar la accesibilidad y la seguridad en las aceras definidas, eliminando las barreras arquitectónicas existentes y los diferentes puntos de inseguridad en el transito peatonal “por no estar definido de una forma correcta cuales son los ámbitos para el peatón y cuales para el vehículo”, detalla el pliego de condiciones técnicas.

La obra dotará al ámbito de una acera continua desde la plaza O Balado hasta la plaza Dr. Enrique Piñeiro Rodríguez, inexistente en la actualidad, para lo que eliminará las escaleras de conexión actuales, reducirá la pendiente de la acera y eliminará “el peligroso cruce peatonal en la calle Carballo, en el cual coinciden tráfico rodado y peatonal”, detalla el pliego de condiciones técnicas. La actuación invertirá el sentido de circulación de los vehículos y realizará un paso elevado de ancho suficiente que garantice en todo momento la prioridad de los peatones y la visibilidad de los vehículos en su incorporación a la AC-214. También definirá un acceso adaptado desde este cruce en el acceso al supermercado para evitar “los cruces innecesarios y las dificultades de accesibilidad existentes para acceder a la acera existente en su tramo superior”, la ferretería”, detalla. Se suprimirá el aparcamiento para redimensionar el ancho de la acera.