“El pequeño comercio tiene algo que no lo va a superar nada, el trato al cliente”

Lucía Graíño es presidenta del Centro Comercial Aberto (CCA) de Arteixo desde abril de este año, una asociación de la que forman parte cerca de 90 pequeños negocios del municipio. Además, Graíño es gerente, junto a su marido, de Sofás Blasco, un negocio familiar que empezó fabricando sofás en 1971. En 2001, la empresa decidió dar el salto a la distribución con la apertura de una tienda en el polígono de Sabón. El CCA se encuentra ahora inmerso en la organización de la campaña de Navidad, que incluirá varios sorteos y acciones solidarias.

¿Qué objetivos se marca como presidenta del Centro Comercial Aberto de Arteixo?

El principal objetivo será siempre la ayuda al pequeño comercio. Todas las acciones que se emprendan van a ser para que la gente no se olvide nunca de que el pequeño comercio existe y de que los necesitamos más que nunca. Si puedes evitar ir a un centro comercial a comprar unos zapatos, pues evítalo o, al menos, descártalo. Mira primero lo que tienes en tu pueblo y, si no te encaja nada, pues ve. Evidentemente, no vamos a forzar a nadie a llevar un modelo de zapatos, o de lo que sea, que no es acorde con su estilo o gustos.

¿Alguna propuesta concreta para lograr eso?

Concreta no hay ninguna. Nosotros lo que hacemos son campañas de ayuda, que es lo que se viene haciendo desde hace años. Las campañas siempre ayudan al pequeño comercio.

¿Qué campañas están preparando en este momento?

Ahora la de Navidad. También estamos poniendo en marcha la campaña de las postales solidarias, que este año van a ser en forma de bola. Nosotros les damos las postales a los colegios de Arteixo y los niños las pintan y decoran a su manera. Luego pretendemos que los familiares y la gente de la calle vengan a recoger una de esas postales y aporten un kilo de arroz, o lo que quieran, para el banco de alimentos Rías Altas. Esto lo vamos a enlazar con unos sorteos que haremos a pie de calle en diciembre para que la gente se quede en Arteixo y esté pendiente de estas acciones.

¿Cuál cree que puede ser el mayor reto para el CCA ahora mismo?

El reto va a ser conseguir nuevos socios y que haya más participación en la asociación. La intención no es que pagues la cuota y punto, sino que seas activo. Tenemos que estar en contacto, somos una asociación y estamos aquí para el bien de todos, no de unos cuantos. Por ejemplo, si hay una reunión anual vamos a intentar ir, porque las ponemos en un horario que nos encaje bien a todos.

¿Diría que Arteixo es un buen lugar para abrir un negocio? Si es así, ¿por qué?

Sí, por supuesto. Arteixo es un buen lugar para vivir y comprar, tiene una población importante y buenas comunicaciones y, además, es un pueblo grande donde hay un montón de industria. También está cerca de una gran ciudad, dentro de lo que es Galicia.

¿Es posible que el pequeño comercio compita con la venta online y las grandes superficies?

Más que competir creo que tenemos que convivir. La venta online no va a desaparecer nunca y nos tenemos que ir mentalizando de eso, porque ha venido para quedarse y, quiero pensar, para facilitarnos la vida. El pequeño comercio tiene algo que no lo va a superar nada, y es el trato al cliente. Si queremos una atención personalizada quien nos la dará será el pequeño comercio, porque la venta online y las grandes superficies son más impersonales.