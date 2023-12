Los vecinos de Santaia, en Arteixo, exigen una solución a los desbordamientos: “El rego parece un río”

Los vecinos de Santaia de Arriba, en la parroquia de Chamín, llevan más de dos meses sufriendo las consecuencias del desbordamiento continuo del rego da Renqueira, un riachuelo que discurre cercano a sus casas y que, debido a las intensas lluvias de las últimas semanas, ha acabado inundando parte de la carretera y de las viviendas. “En realidad, llevamos con esto un año, pero con todas las lluvias que ha habido ahora el problema se ha acrecentado muchísimo. Ahora el rego parece un río”, relata Joaquín Porta, uno de los vecinos más afectados por las crecidas. “El Concello me dijo que vería cómo arreglarlo y que estaba trabajando en ello, pero llevo dos meses con inundaciones constantes en mi casa y aquí nadie hace nada”, se lamenta este vecino.

Fuentes cercanas al Concello señalan que el problema “no es fácil de solucionar”. “Lo que se desborda no es el rego, sino un canal. Lo más sencillo sería cortarlo, pero el canal pasa por varios terrenos privados, así que tienen que ser los propietarios los que se pongan de acuerdo”, explican. “El Concello puede actuar en los cursos fluviales que están recogidos en los mapas de Augas de Galicia, como sería el rego da Ranqueira. Este tipo de canales no están recogidos, así que el Ayuntamiento no puede actuar, porque sería hacerlo en terreno privado”.

La oposición reclama una "solución urgente"

La oposición, formada por PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños, ha criticado la falta de una solución provisional para los afectados por los desbordamientos. En una moción conjunta presentada en el pleno de la semana pasada, los grupos de la oposición demandaron al Gobierno local una “solución urgente” para que, posteriormente, “se realicen las obras oportunas para solventar un problema que lleva años siendo visible”. La moción se aprobó por mayoría absoluta, aunque los populares se abstuvieron de debatir sobre el asunto.

En su intervención, el concejal de Obras, José Manuel Caamaño, se limitó a decir que era “consciente” de la situación y que su solución no era “sencilla”. “Llevamos ya dos semanas estudiando el tema, estuvimos allí y también hemos hablado con algún vecino”, destacó Caamaño. Sin embargo, una vecina de la zona, Celia Regueira, niega que el edil haya tratado con los afectados. “No es cierto, puede que visitaran la zona, pero no han hablado con ninguno de los afectados. Estamos esperando”, asevera Regueira.

Esta vecina achaca los desbordamientos al deterioro del rego y a los trabajos de limpieza del mismo. “Cuando vienen los tractores a limpiar remueven tanto todo que la tierra no tiene con qué sujetarse”, afirma Regueira. Sin embargo, desde el Concello niegan que esa sea la razón de las inundaciones. “Es al contrario, cuando limpias los ríos profundizas más en ellos, por lo que tienen mayor caudal y no se desbordan”, aseguran desde el Ayuntamiento. Sea que el caudal aumente o disminuya con la limpieza, lo cierto es que el canal ha colapsado y los vecinos de Santaia de Arriba están sufriendo las consecuencias en sus propiedades.