Arteixo cambiará los criterios de las becas comedor para intentar agilizar su concesión

El Concello de Arteixo cambiará el año que viene los criterios para acceder a las becas comedor a fin de agilizar su concesión. Así lo manifestó la concejala de Igualdad, Servicios Sociales, Sanidad y Educación, Inés Ramos, en el pleno celebrado la semana pasada durante la respuesta a un ruego del PSOE, que exigía la modificación del sistema de becas. Hasta ahora, para valorar la capacidad económica de las familias el Concello tenía en cuenta la declaración de la renta del ejercicio anterior, pero este criterio cambiará en 2024, ya que el Ayuntamiento adoptará como norma la declaración de hace dos años. “Si en junio todavía estamos haciendo la renta del año pasado es casi inviable llegar a dar una respuesta en septiembre”, señala la concejala.

Ramos, sin embargo, hace hincapié en que la renta del ejercicio inmediatamente anterior es “más realista”. “Si una familia se queda sin trabajo en ese año sería mayor beneficiaria, porque no tendría los ingresos suficientes y la podríamos potenciar”. Pero el problema para la concejala de Educación es el retraso que ello conlleva. “Hacemos autocrítica desde el propio departamento, porque tenemos que ser más ágiles”, reconoce. “De cara al año que viene es lo que vamos a hacer, y así se lo trasladamos a las familias de manera individual y a todas las ANPA del Concello”. La también segunda teniente de alcalde admite que algunas escuelas, como la de Barrionovo, están “preocupadas” por la concesión de las becas. “El comedor de Barrionovo lo pusimos en marcha hace poco y sabemos que tiene ciertas dificultades, y lo estamos apoyando”, indica Ramos.

El PSOE, poco entusiasmado con la propuesta

El cambio de criterio en las becas comedor ha sido recibido con poco entusiasmo por parte del PSOE. Para la portavoz socialista, Ana Cedeira, la solución sería un modelo como el que se sigue en Vigo. “Concellos como el de Vigo tienen un procedimiento para estas ayudas en el que los beneficiarios reciben un talón con el que hacer frente a dicho coste sin tener que abonar los gastos previamente”, aclara Cedeira.

Aunque la ayuda que proporciona Vigo está destinada a la compra de material escolar, la portavoz socialista opina que se podría hacer lo mismo en Arteixo con las becas comedor. Cedeira considera “muy grave” que pueda haber niños sin acceso a las becas “en un concello como Arteixo, que cuenta con un presupuesto de cerca de 70 millones de euros”.

La propuesta de los populares tampoco ha convencido a algunas ANPA. “En dos años puede cambiarte mucho la vida, no es realista tener en cuenta esa renta. Creo que tienen tiempo de sobra para saber a qué familias conceder la beca. La renta se declara en junio y hasta octubre no se pasa la primera factura, pero no hay resolución hasta por lo menos febrero o marzo”, comenta la presidenta del ANPA del colegio San Xosé Obreiro de Meicende, Perla Castro. “Hay familias que no pueden asumir lo que cuesta el comedor sin una resolución y, como no pueden hacerle frente, ya no llevan a sus hijos y no reciben la ayuda”, apunta Castro.