Queda desierto el concurso de más de medio millón de euros para la mejora de las paradas de bus de Arteixo

El Concello ha declarado desierto el concurso público para la mejora de la accesibilidad y la conectividad en las paradas de transporte público de las parroquias de Arteixo. Al no haberse presentado ninguna empresa a la oferta, el Ayuntamiento se ha visto obligado a declarar desierto el procedimiento. El Gobierno local cifra en 570.907 euros (IVA incluido) el valor estimado del contrato, que cuenta con fondos de recuperación Next Generation, por lo que habrá que volver a sacarlo a concurso para no perderlos. Estos fondos fueron creados por la Unión Europea en 2020 para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia.

El objetivo del proyecto era mejorar la pavimentación en el entorno de las paradas de bus así como instalar nuevas marquesinas con postes inteligentes. Estos últimos consisten en columnas de acero en las que se pueden acomodar diversos dispositivos, desde cámaras de seguridad hasta botones de llamada de emergencia. El Concello pretendía colocar 16 de estas marquesinas en cada una de las parroquias del municipio, ya que muchas paradas de las zonas rurales no cuentan con una plataforma que cumpla con la normativa de accesibilidad, e incluso algunas carecen de marquesina, por lo que se encuentran a la intemperie. Las líneas en las que pretendía actuar el Concello son seis: Uxes, Suevos, Loureda, Sorrizo, Monteagudo y Larín-A Cachada. Mediante estos trabajos, el Concello buscaba, entre otras cosas, hacer más cómoda la espera en las zonas de parada, facilitar información sobre los servicios de buses, promocionar la utilización del transporte público y favorecer la igualdad en el acceso a estos transportes. La propuesta se consensuó previamente con los responsables del Concello y con los del servicio de transporte público, que identificaron aquellas paradas de bus con mayor número de usuarios. Además, los redactores del proyecto mantuvieron reuniones con la Xunta de Galicia, que en aquel momento estaba llevando a cabo una renovación de las paradas de bus en la carretera autonómica AC-552, a fin de excluir esas marquesinas del ámbito de actuación presente. Arteixo licitará la colocación de 14 marquesinas y 38 postes inteligentes en paradas de bus A pesar de que el concurso para las paradas rurales ha quedado desierto, el Concello ha empezado a instalar recientemente marquesinas inteligentes en el núcleo urbano. En total, Arteixo colocará 38 postes inteligentes y 14 marquesinas en los nodos de mayor flujo del municipio. El mobiliario estará expuesto a las inclemencias meteorológicas y a posibles actos vandálicos, por lo que estas circunstancias se tomarán en cuenta a la hora de definir el diseño. La inversión de la actuación, que está financiada en un 80% por los fondos Feder europeos, roza los 350.000 euros. Este proyecto se remonta a 2018, cuando el Concello anunció que la Unión Europea elegía a Arteixo como destinatario de los fondos por su Plan Novarteixo. Entre las propuestas, el Ejecutivo local incluía crear una línea de microbuses híbrido-eléctricos —que llegaron el mes pasado al municipio— y mejorar la eficiencia energética en las instalaciones públicas.