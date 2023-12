El BNG de Culleredo ha presentado un recurso de reposición contra la aprobación de la subida de un 35% del recibo de basura, servicio que gestiona el Consorcio As Mariñas para el municipio cullerdense, Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Oleiros y Sada. Los nacionalistas consideran que la aprobación del incremento en la tasa, efectuado a propuesta de Intervención, “no cumple con las obligaciones legales de exposición pública, ya que no aporta el expediente relacionado, vulnerando los derechos ciudadanos y las obligaciones de transparencia de la administración”.

“El aumento, con una dimensión sin precedentes, fue aprobado con total discreción y apenas nos enteramos por la prensa”, asegura el BNG cullerdense sobre la aprobación, realizada en un pleno del Consorcio el pasado octubre. La subida supondrá que los vecinos pasarán de pagar 125,84 euros a abonar 169,88.

El BNG apunta también que “el Consorcio As Mariñas es un organismo que se encuentra en proceso de extinción, por lo que no queda clara su competencia”, en relación a los planes de transformarse en mancomunidad. “Además, no es competencia suya regular ordenanzas municipales, ya que ésta corresponde al pleno de la corporación de cada concello, según a Ley de Bases del Régimen Local”, asegura.

El incremento, explicó el Consorcio, pretende atajar el déficit que acumulaba el servicio, debido a la diferencia entre lo que el ente comarcal paga a la empresa y lo que cobra a los vecinos. Desde su inicio en 2005, el contrato, que finaliza en 2025, ha subido cada año el IPC más un 1,2%, mientras que la tasa que abonan los vecinos permanece congelada desde 2012. Además, el Consorcio paga desde el 1 de enero un nuevo impuesto estatal.