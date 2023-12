“Los belenistas pensamos en la Navidad todo el año”

Para Emilio de Azcárraga la Navidad es una fecha y un sentimiento tan especiales que siempre está en su cabeza. Este vecino de Mera (Oleiros) heredó de su familia la pasión por montar belenes y suele montar dos, aunque este año han sido tres, en colaboración con la familia.

¿De dónde le viene esta afición por los belenes?

Desde que era niño, es una tradición que viene de mi padre, desde que un tío mío de Lugo ganó varios premios de un certamen del Obispado. Desde pequeño montaba el belén con mi madre, con figuras del gran maestro Manuel Ortigas, e íbamos todos los años a una tienda en A Coruña que ya no existe, Porto. Siempre me gusta visitar los belenes de iglesias y monasterios. Nunca nos perdíamos el de Begonte.Mis padres fueron adquiriendo figuras de artistas importantes como Manuel Ortigas. Ellos tenían unas figuras de marmolina blanca italianas, y uno de mis belenes es con estas piezas. Otro es de figuras de Artigas, que he ido ampliando con los años. Y el tercer belén ha surgido este año en homenaje a San Francisco, por el 800 aniversario del Belén de Greccio (Italia).

¿Cuánto tiempo le ha llevado montar los tres belenes en su casa?

Empezamos a principios de noviembre y terminamos en el puente de la Inmaculada. Cuento con la ayuda de mis hijos, toda la familia está involucrada porque esto engancha.

¿Y cuándo lo desmonta y lo guarda para la próxima Navidad?

Lo dejamos siempre hasta la Candelaria, en febrero.

¿Cuántas figuras posee en total?

Pues unas 300 más o menos. Algunas piezas de grandes artistas como Manuel Ortigas, Mayo, De la Rosa, Lupe Soto, Barja... Cuento con piezas antiguas, como las de Mariscal, algunas compradas en mercadillos en Madrid. A mí me gustan mucho los detalles, es lo que ayuda a crear un ambiente.. Siempre hago antes un boceto para después ir disponiendo las figuras. También tengo una colección de 200 minibelenes. El más valioso, desde el punto de vista personal y material, es un Misterio del siglo XVII, policromado y con los ojos de cristal que perteneció a mis bisabuelos lucenses.

Ha comentado que le da pena que no se organice una ruta de belenes por la comarca.

Estoy seguro de que tendría mucho tirón, sería un atractivo turístico incluso, atraería gente y a los niños les gustaría. Existen belenes muy destacados como el de la Grande Obra de Atocha, que se inauguró en 1923, con dibujos son de Camilo Díaz Baliño, padre de Isaac Díaz Pardo. También el belén del Ayuntamiento de A Coruña, el de la parroquia de Oza, el de Bribes en Cambre, y el de Montrove en Oleiros, que es una pena que se haya perdido.

Usted se define como belenista.

Para mí es una afición muy arraigada y que me gusta mucho. Pertenezco a la Asociación Belenista La Milagrosa de Madrid por amistad con su presidente, Roberto Núñez. He tenido la suerte de conocer a grandes artistas belenistas.