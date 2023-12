El Gobierno local de Culleredo experimentó ayer lo que supone estar en minoría y depender del apoyo de otro partido. El grupo municipal del BNG anunció que no apoyaría el segundo punto del orden del día del pleno, la aprobación definitiva del crédito de 2,8 millones, tras la incorporación del remanente que quedó del año pasado para financiar distintas inversiones; así como un suplemento de crédito de 832.129 euros para el pago de facturas de gastos ya efectuados (el Burgo Jazz, fiestas, el Samaín, horas extra de trabajadores, actividades de los centros educativos, compra de material de oficina, etc). El Ejecutivo local, ante la perspectiva de que no iba a sacar adelante este punto, solicitó un receso de quince minutos para hablar con Intervención (que se alargaron a más de 25) y buscar una solución que satisficiese al Bloque.

Los nacionalistas sin embargo hicieron valer su capacidad de condicionar y reclamaron que quedase sobre la mesa. El alcalde, José Ramón Rioboo, aceptó las condiciones: una reunión urgente de la junta de portavoces y un nuevo pleno ya mañana jueves para intentar aprobar de nuevo este punto. ¿Cómo se llegó a esta situación? El BNG en el pleno del pasado octubre planteó una enmienda a este expediente de crédito extraordinario y suplemento de crédito: aumentar el nivel de vinculación de las partidas, de forma que si un dinero se aprueba para becas, no se pueda destinar después a, por ejemplo, comprar material de oficina. Culleredo tiene un nivel de vinculación 1, muy bajo, que le permite que si le hacen falta fondos para una obra en Educación, los coja, por ejemplo, de Deportes. El Bloque quería un nivel 5.5, que cada partida fuese inamovible, que el dinero se gastase para lo que se destinó. Rioboo ofreció un punto intermedio: 2.5. Es decir, que una partida de Educación se gastase en Educación, aunque en lugar de becas fuese material escolar, sin salirse de su departamento al rechazar el nivel 5.5 porque implica llevar a pleno cada gasto, como el pago de nóminas, con apertura de plazo de alegaciones, lo que retrasaría mucho los pagos. además de ser mucho más trabajo para los funcionarios. Los nacionalistas no aceptaron el regateo sin un informe previo por lo que se optó por aplazar este debate a otro pleno para mañana mismo. El Ejecutivo tampoco logró sacar adelante el primer punto del pleno, la aprobación de la cuenta general de 2022. La oposición criticó la poca ejecución del gasto, menos del 50%, y que a pocos días de acabar 2023 traiga las cuentas de 2022 y no el presupuesto de 2024.