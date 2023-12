El pleno de Arteixo aprueba por unanimidad el plan para regularizar los núcleos costeros

El Concello de Arteixo aprobó ayer por unanimidad en el pleno municipal el plan definitivo para la regularización de los núcleos costeros, un documento que el Gobierno local llevaba gestando desde 2017. Los informes ahora se remitirán a la Xunta, que los revisará y aprobará en el caso de que todo esté en orden. Si es así, la Administración autonómica devolverá la documentación para que la Corporación municipal la vuelva a aprobar en pleno, aproximadamente unos seis meses después del inicio de estos trámites, indican fuentes del Concello.

El proyecto de regularización afecta a los núcleos costeros de Campelo-Porto, en Sorrizo, A Sartaña y A Ponte, ambos en Chamín, O Campo, en Barrañán, y O Portiño, en Suevos. Todos estos núcleos están en la actualidad fuera de ordenación, por lo que las viviendas que los integran se encuentran en situación de incompatibilidad con la ordenación urbanística vigente. Una vez se apruebe el plan, las construcciones pasarán a regirse por la ley del suelo autonómica, modificada por última vez en 2016.

La oposición vota a favor, aunque exige un Plan Xeral

A pesar de que la oposición, formada por PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños, votó a favor de la propuesta de los populares no faltaron las críticas ante la ausencia de un Plan Xeral de Ordenación Urbanística (PXOM) y “el retraso” en la redacción del documento para el reconocimiento de los núcleos costeros. Los socialistas fueron los más duros con el trabajo realizado por el Concello: “Queremos recordarles que en el año 2013 les prometieron a los vecinos que con la Ley de Costas podrían conseguir la regularización de estos núcleos. No fue así, porque en 2015 el Ministerio de Fomento del gobierno de Mariano Rajoy no dio el visto bueno para que fuesen legalizados, en parte porque no existía el Plan Xeral”, recriminó la portavoz municipal del PSOE, Ana Cedeira.

El concejal de Urbanismo, Alberto Castro, agradeció el voto favorable de los socialistas, aunque contestó a algunas de las críticas sostenidas por Cedeira. “Quiero dejar claro que aquí no estamos legalizando nada, estamos reconociendo una realidad y dando soporte para poder legalizar, que es muy distinto”, matizó Castro. “Estos núcleos nacieron al margen del planeamiento urbanístico, en parte porque las normas subsidiarias [creadas por el Concello en 1995 ante la falta de un Plan Xeral] y la delimitación del suelo urbano que había anteriormente los ignoraron”, aseguró el concejal.

El BNG también votó a favor de la propuesta, aunque el portavoz nacionalista, Xurxo Couto, incidió en que el Plan Xeral es “muy necesario” y solicitó al Gobierno local que “se ponga las pilas”. Sobre este punto intervino el alcalde, Carlos Calvelo, argumentando que la redacción del PXOM “igual no es la actuación más prioritaria que tienen muchos de los vecinos de Arteixo”, aunque el regidor reconoció que el Plan Xeral “sí es muy importante”. En su intervención, la portavoz de Alternativa, Noelia Martínez, apoyó la propuesta de los populares sin reproches, ya que estos realizaron las “modificaciones pertinentes” en el proceso de redacción.