El Gobierno local de Oleiros informó de que el pasado lunes la Consellería do Mar envió una carta al Concello en la que se indica un protocolo a seguir por el Ayuntamiento para que retire los pellets que aparezcan en las playas “a pesar de que no es competencia municipal”, porque solo lo es la limpieza ordinaria, y a pesar también de que no dispone de los “medios humanos, mecánicos y económicos para hacerlo adecuadamente”.

El alcalde oleirense, Ángel García Seoane, destacó que la Xunta pide después informes de cada retirada para centralizarlos y luego “hará llegar esa información a la empresa armadora del buque”, con el fin de cobrar. Seoane destacó que el Gobierno gallego pretende “desatender su obligación de limpiar la contaminación de las playas gallegas”. “Es demencial que no digan que le van exigir a la armadora que pague obligatoriamente todos los gastos a través del seguro. Nos lo manda hacer a nosotros, sin garantizarnos cobrar”, denunció el alcalde, que aseguró que no acatará el escrito de la Xunta, a la que exige que “asuma sus competencias” El BNG de Oleiros, también en relación a la contaminación de pellets, ha solicitado al Concello que “facilite los medios de todo a las personas voluntarias que quieran ir a limpiar” a las playas y aporte “cobertura organizativa y asistencial”. Propone habilitar un correo electrónico o teléfono para centralizar los “recursos, solicitudes, organización de grupos”.