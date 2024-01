El Concello de Arteixo ordena demoler el muro de una obra que no estaba autorizada en A Maceira

El Concello de Arteixo ha ordenado a la constructora Promociones Rúa Buenos Aires demoler un muro de escollera que la empresa construyó en A Maceira, al borde de la AC-552, por no contar con las autorizaciones pertinentes. La promotora también deberá reponer a su estado inicial los terrenos en los que estaba realizando los trabajos, así como retirar la maquinaria y los materiales utilizados en la obra. Promociones Rúa Buenos Aires pretendía construir una gasolinera en el lugar, muy cerca del núcleo urbano de Pastoriza y a escasa distancia de la autopista AG-55.

Aunque el Ayuntamiento decretó el derribo del muro el mes pasado —ahora la empresa tiene tres meses de plazo para ejecutarlo— ya en diciembre de 2022 instó a la constructora a que adoptara “de modo urgente e inmediato” medidas cautelares de seguridad ante el “riesgo inminente” que suponía el muro por la “falta de condiciones de seguridad y estabilidad”. El Concello también suspendió todas las actividades llevadas a cabo en la zona.

Las alegaciones de la empresa

Dos meses más tarde, en febrero de 2023, Promociones Rúa Buenos Aires formuló alegaciones ante las actuaciones del Ayuntamiento en las que argumentó que se encontraba tramitando la licencia de obras para la construcción del muro de escollera. Además, aseguró que contaba con la autorización de la Axencia Galega de Infraestruturas para el relleno parcial de tierra y que esta había sido prorrogada en dos ocasiones. “En la pendiente original del terreno se procedió a efectuar con tierra un relleno [...] cercado con piedra a modo de escollera [...] para evitar los posibles corrimientos de tierra dada la dificultad de mantenimiento y conservación de la misma en condiciones de seguridad”, señaló la promotora.

A estas alegaciones respondió el Concello de Arteixo ocho meses después exponiendo que, aunque el expediente de la licencia de obras estaba en tramitación, “a día de hoy se encuentra resuelto y archivado por estar paralizado más de tres meses por causas imputables al interesado”. El Ayuntamiento también considera “desproporcionado” el relleno que ejecutó la constructora, ya que “no se mantiene el estado natural del terreno” y no queda garantizado “el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la mínima alteración de la topografía natural de los terrenos”. El Concello reitera la demolición del muro a costa de la empresa y, en caso de que esta no cumpla la orden en el plazo previsto, advierte de que recibirá una multa de entre 1.000 y 10.000 euros cada tres meses.