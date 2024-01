Un cullerdense recibirá 16.292 euros tras fracturarse un tobillo en una acera en Noia

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la Consellería de Infraestructuras e Vivenda y a una compañía de seguros a abonar de forma solidaria la cantidad de 16.292 euros más intereses a un vecino de Culleredo que se fracturó un tobillo en una acera cuando estaba de visita en Noia.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2017 cuando este cullerdense, ahora de 50 años, pasaba unos días de veraneo en la villa de Noia. Una noche de madrugada,entre las 03.30 y las 03.50, caminaba por la acera de una calle autonómica próxima al puente de Campo das Rodas, y se encontró con un desnivel en una rampa de bajada con un resalte de varios centímetros que le provocó una caída. Un hermano y un amigo que estaban con él avisaron al 061 y el herido fue trasladado al hospital de Santiago. Se le diagnosticó una fractura del tobillo izquierdo y fue operado, poniéndole una placa y tornillo, y después fue operado de nuevo para retirárselo.

A consecuencia de la caída estuvo en situación de incapacidad laboral temporal desde agosto de 2017 hasta mayo de 2018, teniendo que ir a rehabilitación. En total requirió 261 días de curación. El afectado formuló reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Xunta tras saber quién era la titular de la carretera. El Gobierno gallego no contestó a su reclamación y el herido acudió a los tribunales por la desestimación por silencio. Reclamó 43.980 euros de indemnización principal más intereses y de forma subsidiaria, solo 38.840 euros. Xunta y aseguradora pidieron la desestimación.

El abogado del herido destacó que la Xunta es la titular de la carretera y es la obligada a su conservación y mantenimiento en buen estado, lo que no era el caso. Además no había “iluminación adecuada” de noche y no debería haber un desnivel en la acera, con un resalte de varios centímetros, o al menos una señal advirtiendo de su presencia.

Apoyó su argumento en un informe de la Policía Local y del arquitecto municipal que acreditó socavones en la zona. Subrayó que el afectado no era de Noia ni conocía el estado de esa acera ni su iluminación escasa.

El TSXG indicó que no se avisó a la Policía Local cuando se produjo la caída, pero quedó probada, así como el mal estado de la acera. El Superior sin embargo rechazó el argumento de la falta de iluminación porque existe una farola. Por eso, y porque el lesionado no acreditó la pérdida de ingresos por los días de incapacidad, reduce la indemnización al considerar que la culpa de lo ocurrido debe repartirse al 50% entre Xunta y herido.