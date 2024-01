Un millón de euros para renovar tuberías de los años 80 y mejorar un depósito en Oleiros

La Diputación provincial aportará una partida de 1.171.480 euros para el Concello de Oleiros dentro del programa POS de obras y servicios de cada año. La mayor parte de este importe, un millón de euros, serán destinados por el Gobierno local a continuar con la progresiva sustitución de las tuberías de abastecimiento de agua, una actuación que realiza desde hace años, por partes ante el elevado coste que supone renovar toda la red del municipio. Pero además también incluye esta vez una obra destinada a mejorar la impulsión del depósito de agua de A Edreira, con el fin de reducir los cortes de suministro que ahora se producen por fugas y averías.

Depósito de A Edreira. Su mejora tiene un presupuesto de 228.622 euros. Es el depósito de mayor capacidad de Oleiros, 4.500 metros cúbicos. La obra incluye renovar toda la cámara de llaves y los caudalímetros, implantar arquetas y la modificación en la entrada al depósito circular con el fin de bombear hasta él desde la zona de As Pedras para aprovechar su capacidad de reserva y usar, fuera del verano, el tubo de impulsión como bajada para llenar por gravedad el depósito de Monte Sino en Montrove. Con esta licitación el Concello prevé eliminar los actuales cortes de suministro por fugas y averías y además, al renovar su equipamiento, tener asegurado el suministro de agua potable de aquí a 25 años de horizonte. Al instalar nuevas conducciones se eliminan las actuales deterioradas y con menor capacidad hidráulica, y se reducen gastos de mantenimiento con los nuevos equipos.

Renovación de la red de abastecimiento de la avenida Salvador Allende. Un importe de 450.332 euros. Se instalarán nuevas tuberías de PVC para eliminar las actuales que están en mal estado al ser del antiguo material que se ponía, uralita, que causa frecuentes tuberías y roturas. Se conectará la nueva red desde la calle Manuel Murguía y calles adyacentes.

Renovación de la red de abastecimiento de la avenida Rosalía de Castro en Lamastelle . El presupuesto asciende a 400.000 euros. También aquí se instalará una nueva red de tuberías de fundición dúctil, de 200 y 300 milímetros, que sustituirán a las actuales de fibrocemento (uralita), que son del año 1981. Es un tramo entre la rotonda de As Pedreiras y la urbanización Lamastelle. Al igual que con las otras actuaciones, se pretende reducir cortes de suministro y que las nuevas conducciones duren 25 años por lo menos. Después de los trabajos se repondrán los pavimentos y la señalización vial.

El Concello de Oleiros también tiene pendiente una aportación de más de 400.000 euros del programa provincial de 2023 para pavimentación:

Acondicionar y pavimentar la rúa Atochas, un tramo de la rúa Campo do Soto y la rúa Vila, en Iñás. El presupuesto total es de 503.247 euros, con aportación municipal de algo más de 62.000. El objetivo es renovar el asfaltado (con aglomerado) de un tramo de la rúa Campo do Souto, la calle Atochas y la rúa Vila, en la zona alta de Iñás, en paralelo a la Nacional VI. El Concello aporta 62.491 euros a esta obra. En estos viales existen varios tramos de cuneta sin canalizar como en la rúa Vila, a la altura del edificio Instituto Secular Hijas de la Natividad de María, donde no hay cuneta que recoja las aguas que resbalan por la fachada. En el caso de la calle Campo do Souto, en los últimos años han ido a vivir allí varias familias, tiene más tránsito y se ha deteriorado rápidamente el pavimento. Se pondrá otro nuevo y además se entubará la cuneta con lo que se ganará anchura a la vía sin tener que hacer cesiones ni expropiaciones.

Instalación de alumbrado público en la calle Curros Enríquez de Mera. Con un presupuesto de 100.143 euros, el Concello va a poner farolas en un tramo donde ahora no existen. En total serán 36 luminarias LED en un tramo entre el núcleo de Xentiña y la rotonda de la vía Ártabra, una vía provincial que hace poco que la Diputación renovó. Un primer tramo será subterráneo y el otro aéreo.

Gasto corriente. La Diputación también aportará 568.342 euros que el Concello de Oleiros destinará a gasto corriente: mantenimiento de servicios públicos, limpieza viaria, cuidado de los parques, etc. El POS adicional provincial le supondrá además 162.383 euros que el Gobierno local destinará a políticas sociales: ampliación de ayudas de emergencia social para familias en riesgo de exclusión social y mantenimiento del personal encargado de esta tramitación. El Concello aportará además a esta partida una cantidad adicional de 18.615 euros.