El Touliña Pop recuperará este año su formato original tras los desencuentros entre el anterior Gobierno local de Sada y los organizadores que obligaron a reformular in extremis la última edición de este festival.

El Ayuntamiento sadense y los promotores de esta cita musical que inició su andadura en 2017 han sellado un acuerdo que permitirá celebrar el próximo 11 de mayo este evento tal y como fue gestado: gratuito y con escenarios en el puerto, la calle de la playa y el paseo marítimo.

Los australianos Private Function encabezan el cartel de un festival que traerá también a Sada a estadounidenses The Crawdaddys y Pat Dodd & The Rankoutsiders o los madrileños Los Chicos. El programa lo completan los italianos The Midnight Kings, los pontevedreses The Bo Derek´s y los pinchadiscos Rockin’ Rub, Diego de la Church DJ Set, Phil Speto y un DJ sorpresa.

La presentación del cartel despeja las dudas sobre el futuro de este festival, que sufrió el pasado año un importante traspiés al retirarle su apoyo el Gobierno local que salió de la moción de censura alegando motivos económicos y una supuesta “competencia desleal para la hostelería”.

La negativa del Ayuntamiento llevó a los organizadores a sopesar trasladar el evento a otro municipio, aunque finalmente pudo celebrarse en dos locales hosteleros, La Cueva del Pirata y El Canalla.

A consulta de este diario, el concejal de Cultura, Marcos Villar, explicó que para celebrar este festival con plenas garantías jurídicas, el Concello asumirá su organización e incluirá esta cita musical en la programación anual de la concejalía de Cultura. El Ayuntamiento asumirá la financiación y los promotores se encargarán de diseñar el cartel y contactar con los artistas.

La gestión de la barra, que fue motivo de desencuentros el pasado año, saldrá a concurso para garantizar que puedan optar todos los interesados, incide Marcos Villar. Con este cambio en la organización, el Ejecutivo municipal espera garantizar la continuidad del festival y salvar cualquier escollo jurídico. “Todo será perfectamente legal”, subraya el concejal de Cultura.