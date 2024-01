La Corporación de Arteixo aprobó en el pleno celebrado el mes pasado el plan definitivo para regularizar los núcleos costeros de Campelo-Porto, en Sorrizo, A Sartaña y A Ponte, ambos en Chamín, O Campo, en Barrañán, y O Portiño, en Suevos. Sin embargo, un área de este último ha quedado en una especie de limbo urbanístico, ya que no se legalizará hasta que se apruebe el PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal). Y el PXOM, que ni siquiera está en fase de redacción, no llegará hasta al menos 2028, según informó en noviembre el concejal de Urbanismo, Alberto Castro.

La zona en el limbo afecta a aproximadamente una docena de viviendas, que hasta el año pasado invadían la zona de delimitación de espacios y usos portuarios (DEUP) del puerto exterior de A Coruña. El Concello de Arteixo solicitó la modificación del DEUP a la Autoridad Portuaria, y en junio de 2023 se aprobó una orden que redujo la zona de servicio del puerto exterior, lo que abrió la posibilidad de que las viviendas se pudiesen reincorporar al núcleo de O Portiño. Pero estas residencias no se han incluido dentro del plan para regularizar los núcleos costeros, por lo que habrá que esperar a que haya un plan general. Hasta entonces, los domicilios permanecerán en un limbo urbanístico.

“Se está tramitando el nuevo DEUP, pero aún no es definitivo”, explica el edil de Urbanismo, Alberto Castro. “Las viviendas ni están en el núcleo ni forman parte del DEUP, quedando en una situación propicia para que el PXOM las incluya en el núcleo del Puerto de Suevos”, continúa. Castro señala que estos son terrenos edificados adyacentes a un núcleo rural, por lo que la ampliación del núcleo incluyendo esas casas “no tiene ningún tipo de discusión”. “Son terrenos de similares características urbanísticas, tanto los actualmente incluidos en el núcleo como los no incluidos por culpa del DEUP. El PXOM los debe tratar homogéneamente”, aclara el concejal. “Hay que incluirlos de nuevo en el núcleo rural, y eso no se hace de forma automática”.

Pero algunos vecinos del núcleo ven con ojos críticos la actuación del Concello. “Nos dijeron que en un principio O Portiño se iba a legalizar en dos fases. La primera abarca toda la carretera que baja al puerto, donde hay más población, pero creo que no es justo, porque en la parte que no van a legalizar también vive gente. Con lo que han tardado en legalizar una zona, lo suyo sería que ya legalizaran todo”, señala Pablo Balsa, vecino de O Portiño cuya casa ha quedado dentro de este peculiar limbo urbanístico.