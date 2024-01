La empresa In Proteins For All, una starup de origen sevillano, ha adquirido dos parcelas del polígono de Teixero para instalar una planta de producción de proteínas vegetales.

La compañía ha adquirido a la entidad pública de suelo Sepes los terrenos, que suman 13.635 metros cuadrados, por 519.000 euros. In Proteins For All proyecta invertir 17 millones en la puesta en funcionamiento de la planta, con la que pretende suministrar de forma global productos e ingredientes de origen vegetak a toda la industria agroalimentaria. Su puesta en marcha permitirá generar 25 empleos directos, según las previsiones de la empresa. La fábrica contará con un sistema de producción híbrido, que combina la extracción seca de proteínas concentradas al 50% a partir de semillas o harinas de legumbres con un sistema húmedo posterior que transforme las proteínas concentradas en proteínas aisladas y purificadas y en proteínas funcionales. El parque empresarial de Teixeiro registró un importante impulso en los últimos años con el desembarco de empresas como Inleit o la planta de biomasa de Greenalia.