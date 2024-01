Reporteros del programa Todo es Mentira de Cuatro, que presenta Risto Mejide, se desplazaron este viernes al municipio de Oleiros para conocer un poco la historia de este municipio y la opinión de los grupos de la oposición después del pleno del pasado martes en el que el alcalde insultó al concejal socialista Jesús Fernández, llamándole “hijo de puta” y “cerdo”, tras recordar éste la compra de una parcela por parte de su esposa hace unos años.

Ángel García Seoane afirmó inicialmente que mantenía las acusaciones” porque Fernández había aludido, sin tener nada que ver con lo que se hablaba, a una compra que realizó su mujer, dando a entender que había una especulación. “Es una falsedad que la llamase especuladora”, declaró al programa el edil socialista. Risto Mejide, para tratar de pacificar la situación le pidió a Seoane en directo que retirase sus palabras. “Por ti, lo retiro”, afirmó el regidor.

El alcalde, no obstante, tras ser preguntado después por el reportero, afirmó que al edil del PSOE no le iba a pedir disculpas. El equipo del programa repasó algunas de las causas judiciales de Seoane. Respecto a la compra de la parcela en Xaz de su mujer Mejide indicó que no habían visto nada “ilegal”. Tras preguntarle a Jesús Fernández éste señaló que no habló de “ilegalidad” sino de falta de “ética”.

La portavoz del PP Loli Silva declaró que lo ocurrido en el pleno había sido “bochornoso” y pidió disculpas a los oleirenses.