El PP de Culleredo muestra su “profundo malestar” por la pérdida de fondos europeos Edusi para el Concello de Culleredo por no haber ejecutado las obras proyectadas en plazo y critica la incapacidad del Gobierno local para tramitar nada a tiempo”. El Ejecutivo municipal replica que el plan “aún no está concluido y, por lo tanto, aún no está determinado su nivel de ejecución” y apunta que “la gran mayoría de las administraciones con Edusi estiman que dicho nivel de ejecución se verá sin duda afectado por la tramitación administrativa farragosa que conllevó en materia de contratación, una situación que se abordó en reuniones de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp)”.

El PP da por perdidos parte de los fondos ya que uno de los proyectos que se preveía financiar en el programa europeo se ha incluido en el POS de la Diputación. Critica “la dejadez” del alcalde, José Ramón Rioboo. El Gobierno local afirma que ya trabaja en la agenda urbana para la próxima convocatoria. Sostiene que el Edusi y los anteriores “permitieron realizar grandes actuaciones para los vecinos y así continuará procurando el Ayuntamiento.