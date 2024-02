Un juez condena a Arteixo por su inacción ante las quejas por molestias de una terraza

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña ha condenado al Concello de Arteixo a tramitar la extinción de licencia de una terraza de hostelería que había provocado varias quejas entre los vecinos y propietarios de los negocios de la zona. El Ayuntamiento había concedido la autorización para instalar la terraza en noviembre de 2016, que incluía tarima, mesas y biombo. Sin embargo, el responsable del local no renovó la licencia desde aquel año cuando, según la ordenanza municipal que rige la ocupación de la vía pública, el establecimiento debía haberlo hecho anualmente.

La sentencia, que el Concello acatará, señala que no consta ningún procedimiento “ni de otorgamiento ni de renovación” después del 2016, tanto por parte del Concello como del titular del negocio. Durante el procedimiento judicial solo se aportó el abono de la tasa correspondiente al año 2023, pero este pago, según indica el juez, no puede entenderse como una “subsanación de la obligada tramitación de una renovación de la autorización”. La sentencia observa, además, que el haber aportado tan solo esta liquidación parece “un intento de dotar de apariencia de legalidad a dicha ocupación”.

El demandante, propietario y arrendador junto a su esposa de un local de negocio en el que se encuentra establecida una óptica, demandó al Concello luego de que este desestimase por silencio administrativo la solicitud que había realizado en septiembre de 2020, en la que reclamaba a la Administración local que recuperase la vía pública ocupada y procediese a desmantelar la terraza. Ahora, la Justicia ha dado en parte la razón al demandante: el Concello deberá resolver la extinción de la licencia por los motivos arriba expuestos, pese a que el juez ha subrayado que “no puede acogerse la pretensión” de desmantelar la instalación, que solo podrá ejecutarse una vez extinguida la autorización.

El arrendador del local alegaba que la terraza, consistente en una estructura metálica cubierta por un toldo y cerrada por tres de sus lados por paredes de vidrio, perjudicaba “gravemente” sus derechos e intereses, “tanto en su condición de miembro de la comunidad de propietarios del inmueble como en la de propietario del referido local de negocio”. El demandante también destacaba que la estructura desfiguraba “en gran medida” la configuración arquitectónica del edificio y que además había cegado un tragaluz del mismo, impidiendo la llegada de la luz a un sótano destinado a garaje.

Sin ordenanza específica de terrazas

El Concello de Arteixo no cuenta en la actualidad con una ordenanza específica que regule el uso de las terrazas, una ordenanza que el Ejecutivo local ya había prometido en 2013. En 2019 entró en vigor una instrucción provisional que establecía una serie de directrices generales para uso de la Policía Local, pero esta no definía, por ejemplo, un régimen de sanciones ni una separación mínima entre mesas. El Gobierno local elaboró aquel año un borrador de la ordenanza que entregó a la oposición para que realizara sus aportaciones y del que no se ha vuelto a saber nada.