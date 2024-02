La empresa de limpieza viaria prepara una demanda a Cambre por 8 meses de impagos

La empresa que presta el servicio de limpieza viaria en Cambre, Emprego Social, prepara una demanda tras ocho meses de impagos por parte del Ayuntamiento cambrés. La entidad, un centro especial de empleo cuya plantilla integran en su mayoría personas con discapacidad, cifra en 240.000 euros el importe que le adeuda el Concello en facturas (unos 220.000 de limpieza viaria y unos 20.000 de trabajos puntuales de jardinería) que dejó de abonar en mayo, según el gerente, Felipe Ovalle.

El responsable de la empresa asegura que el mismo abogado que les había presentado una reclamación previa en septiembre trabaja ahora en la demanda con la que prevén llevar a los juzgados los impagos. Asegura tener conocimiento de alguna empresa que presta servicios para el Concello de Cambre que ha logrado que un juzgado dicte el pago de facturas como medida cautelar, mientras se resuelve el “bloqueo”.

Emprego Social, afirma Ovalle, ha recurrido a préstamos bancarios y créditos de la entidad a la que pertenece, APEM (Asociación Pro Enfermos Mentales, sin ánimo de lucro) para pagar las nóminas a los 12 trabajadores del servicio cambrés, que por ahora solo han sufrido retrasos de días. Pero el gerente teme que los problemas continúen y no hallen solución: “No sé cuánto va a aguantar la empresa esta situación”.

El gerente recuerda que la empresa presta el servicio de limpieza viaria en precario, puesto que el contrato venció en 2017, ya agotadas las prórrogas. Critica que en estos años no se haya sacado a contratación un “servicio esencial”.

José Manuel Vidal | Encargado del servicio de limpieza viaria en Cambre

“Cuando dejemos de cobrar, la gente no va a trabajar porque sí; esto no viene de antes de ayer”

“Se empieza a ver cierto nerviosismo. Como tendría cualquier persona, y ellos más si cabe. Por la idiosincrasia de la empresa, se cumple un cometido social y se da empleo a personas que normalmente tienen más dificultades para encontrar trabajo y, por sus peculiaridades, también les cuesta más entender que no se pague por un trabajo que llevan realizando mucho tiempo”, asegura el encargado del servicio de limpieza viaria en Cambre, José Manuel Vidal. “A nosotros nos pagan, pero saben que la empresa lleva meses sin cobrar”, apunta. “Prácticamente todos comentan que existe la posibilidad de que nos vayamos para casa, algunos una temporada. Y que tengamos uno o dos meses sin cobrar”, relata. La plantilla pretende cumplir con sus labores, pero avisa de que se plantará si dejan de cobrar: “Queremos mantener el servicio, cumplir con nuestra parte de los acuerdos. Pero en el momento en que dejemos de cobrar, la situación cambia. La gente no va a estar dispuesta a trabajar porque sí, sobre todo porque no es un problema que venga de antes de ayer; el contrato se agotó hace tiempo y se sabía y no se hizo nada”.