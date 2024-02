Familias de colegios de Cambre prevén manifestarse juntas ante la falta de limpieza

Medio centenar de madres y padres se concentraron ayer a primera hora a la entrada del colegio de O Graxal en Cambre para exigir una mayor limpieza de las instalaciones, debido a que ahora mismo solo hay una persona de la contrata del servicio que realiza todo el trabajo, en tres horas y veinte minutos diarios, ya que los otros dos empleados están de baja. A esta situación se ha unido que la empresa concesionaria del servicio, Jardincelas, ha aplicado un ERTE.

Las familias de alumnado de O Graxal han podido ver las instalaciones del centro, llenas de migas, pequeños papeles, polvo y una enorme cantidad de pelos que se van moviendo por el suelo al paso de escolares y profesorado. Los afectados de este centro se han puesto en contacto con familias de otros colegios de Cambre y han acordado realizar una nueva protesta conjunta para la próxima semana, al ser un problema común. No descartan cortar el tráfico para mostrar su indignación por la situación que existe desde hace meses y que puede terminar en un problema de higiene.

“La concesionaria lleva todos los centros de Infantil y Primaria de Cambre y también los centros de salud y las dependencias municipales, por lo que es un problema que afecta a muchas personas”, subrayó ayer una de las madres de O Graxal que participó en la concentración.

“Muchas madres y padres no son conscientes de la situación en la que están sus hijos en los colegios porque los dejan en la entrada del centro, al no entrar no ver cómo están las aulas, los pasillos, los baños. Yo los he visto y da vergüenza. Además, el personal de limpieza asignado a este centro no es suficiente, porque aumentó mucho, y también aumentó la superficie, hay un edificio nuevo, el contrato es previo a la reforma”, subraya esta madre y una de las portavoces de estas familias.

Estas madres y padres señalan que el Concello ayuda a paliar la situación enviando al colegio a personal asignado a otras dependencias municipales, para tener seis horas más de servicio, seis en total, pero los progenitores afirman que no llega. El Ayuntamiento es el responsable de la limpieza y mantenimiento de los centros educativos (aunque esté externalizado), pero ayer rechazó realizar declaraciones a este periódico.

La situación de ERTE de la empresa impide la cobertura de las dos bajas del personal de limpieza en O Graxal, según las familias, que temen que la situación vaya a peor tras saber que la empresa prevé un ERTE del 100% (suma varios meses sin ingresos del Concello por el actual bloqueo municipal).